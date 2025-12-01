V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech

„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami,“ uviedla jeho rodina v smútočnom oznámení, podľa ktorého 46-ročný muž zomrel 17. novembra.
České ministerstvo zahraničných vecí (MZV) zatiaľ informácie k prípadu neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte,“ citoval server vedúcu oddelenia komunikácie s médiami na MZV Marianu Wernerovú.Čítajte viac V bojoch proti Rusku na Ukrajine zahynul mladý Čech, uviedla škola, kde študoval
Počas niekoľkých dní ide už o druhú správu týkajúcu sa úmrtia českého občana v bojoch na ukrajinskom fronte. Minulý týždeň vo štvrtok informovala o smrti 27-ročného muža pri Iziume Stredná umelecko-priemyselná škola v Uherskom Hradišti, na ktorej v minulosti študoval.
Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.