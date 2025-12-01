Pravda Správy Svet V bojoch na Ukrajine padol ďalší Čech

V bojoch na Ukrajine padol ďalší český občan. Vyplýva to zo smútočného oznámenia, ktoré na svojom webe zverejnila pohrebná služba pôsobiaca v meste Odry v Moravskosliezskom kraji. Podľa oznámenia išlo o Čecha, ktorý na Ukrajine žil. Na jeho smrť upozornil server Novinky.cz, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

01.12.2025 14:01
„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami,“ uviedla jeho rodina v smútočnom oznámení, podľa ktorého 46-ročný muž zomrel 17. novembra.

České ministerstvo zahraničných vecí (MZV) zatiaľ informácie k prípadu neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte,“ citoval server vedúcu oddelenia komunikácie s médiami na MZV Marianu Wernerovú.

Počas niekoľkých dní ide už o druhú správu týkajúcu sa úmrtia českého občana v bojoch na ukrajinskom fronte. Minulý týždeň vo štvrtok informovala o smrti 27-ročného muža pri Iziume Stredná umelecko-priemyselná škola v Uherskom Hradišti, na ktorej v minulosti študoval.

Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu šrapnelom na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.

