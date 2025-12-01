Komisár McGrath: Netrestať Rusko za zločiny na Ukrajine by bola historická chyba

Vyjadrenia írskeho komisára odzrkadľujú obavy európskych štátov ohľadom pôvodného amerického mierového plánu, ktorý zahŕňal prísľub úplnej amnestie za činy spáchané počas vojny, ako aj plány na opätovné začlenenie Ruska do svetovej ekonomiky.
„Nemyslím si, že história bude milosrdná k akýmkoľvek snahám o zahladenie ruských zločinov na Ukrajine,“ povedal McGrath, čím podľa Politica stanovil červenú čiaru EÚ pre možnú budúcu mierovú dohodu. Vyjednávači podľa komisára musia zaistiť, aby úsilie dosiahnuť prímerie neviedlo k tomu, že Rusko sa nebude zodpovedať za únos približne 20.000 ukrajinských detí a vraždenie civilistov v Buči či Mariupole.
Ak by bola Rusku udelená beztrestnosť, „zasiali by sme semienka ďalšej vlny agresie a ďalšej invázie“. Podľa komisára by to bola „historická chyba obrovských rozmerov“.
Ukrajinské úrady uvádzajú, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu začali vyšetrovať viac než 178.000 zločinov údajne spáchaných ruskými silami. Koncom októbra dospela Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisie pre Ukrajinu Organizácie Spojených národov k záveru, že Rusi sa dopustili zločinov proti ľudskosti, keď útočili na ukrajinských obyvateľov pomocou dronov, a vojnových zločinov násilného presídľovania a deportácie civilistov.Čítajte viac Expert: Buča? Ruská armáda je ešte brutálnejšia, ako bola v minulosti
S cieľom stíhať zločiny agresie proti Ukrajine vznikol tento rok pod záštitou Rady Európy osobitný tribunál. Podľa Rady Európy bude tribunál mať mandát stíhať za zločin agresie proti Ukrajine aj vysokopostavených predstaviteľov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina, pričom bude vypĺňať medzeru vytvorenú jurisdikčnými obmedzeniami Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu, ktorý v marci 2023 vydal na Putina zatykač za únos ukrajinských detí. Rusko oznámilo, že verdikty tribunálu nebude akceptovať.Čítajte viac Zábery, z ktorých mrazí: doposiaľ nezverejnené video z Buče odhaľuje chladnokrvnú popravu seniora a rabovanie ruských vojakov
Nie všetci európski predstavitelia však chcú naďalej vyvíjať tlak na Rusko, skonštatoval magazín Politico. Maďarsko podľa neho opakovane blokovalo prijatie nových sankcií EÚ, najmä voči ropným a plynárenským spoločnostiam, ktoré sú závislé od Ruska, a s návrhom zrušiť sankcie na prevádzkovateľov plynovodu Nord Stream prišli aj vysokopostavení nemeckí politici.
Veľký záujem o stíhanie Putina či ďalších ruských predstaviteľov doteraz neprejavila ani americká administratíva na čele s Trumpom. Naopak, šéf Bieleho domu v skutočnosti svoj ruský náprotivok popri kritike za pokračujúce útoky na Ukrajinu neustále opisuje v pozitívnom svetle a často hovorí o tom, že spolu vedú „dobré rozhovory“. Okrem toho Trump vyjadril nádej, že USA s Ruskom nadviažu nové partnerstvá v oblasti hospodárstva a energetiky, a prezidenti dokonca diskutovali o usporiadaní hokejových zápasov vo svojich krajinách po skončení vojny, pripomenulo Politico.