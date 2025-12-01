BBC: Britské špeciálne sily zatajili možné vojnové zločiny v Afganistane

Vyšetrovanie, ktoré sa začalo v Británii v roku 2023, sa zaoberá obvineniami týkajúcimi sa konania britských špeciálnych síl v Afganistane v rokoch 2010 až 2013. Súdne spory s nimi vedú desiatky rodín, ktoré poukazujú na údajné zabíjanie zajatcov, neozbrojených civilistov, žien a detí.
Bývalý vysokopostavený dôstojník, označený len ako N1466, pred komisiou na uzavretých pojednávaniach vypovedal, že dvojica niekdajších veliteľov a ďalší predstavitelia špeciálnych síl nezareagovali na ním vyslovené obavy a podozrenia, že jednotky nezákonne zabíjali nevinných ľudí počas operácií v Afganistane pred viac než desiatimi rokmi.Čítajte viac Strieľali zranených, spiacich i deti. Stala sa z toho rutina. Veteráni britských zvláštnych síl prehovorili o vraždení v Afganistane
Oznamovateľ uviedol, že obavy z možných vojnových zločinov boli po prvýkrát oznámené vtedajšiemu riaditeľovi špeciálnych síl začiatkom roka 2011, no následne neboli podniknuté žiadne kroky. Tvrdí, že vyššie postavení dôstojníci bránili jeho snahám „konať správne“ a že stratil dôveru v ich ochotu nahlásiť obvinenia vojenskej polícii.Čítajte viac Ponúklo Rusko Talibanu odmenu za mŕtvych Američanov?
Podľa svojich slov tiež dospel k názoru, že problém mimosúdnych popráv sa netýkal len malého počtu vojakov alebo jednej jednotky, ale mohol byť oveľa rozšírenejší.
Server stanice BBC News označil svedectvo N1466 za významné, pretože ide o najvyššie postaveného bývalého dôstojníka špeciálnych síl, ktorý tvrdí, že dôkazy o vojnových zločinoch boli potlačené vedením tejto zložky britskej armády.
Afganské rodiny podľa AFP vinia oddiely elitných špeciálnych jednotiek britskej armády, známych predovšetkým pod označením SAS, že vraždili civilistov. BBC v roku 2022 informovala, že jeden oddiel SAS zabil za podozrivých okolností počas šesťmesačnej misie v Afganistane najmenej 54 ľudí vrátane zadržaných osôb a detí.
Britská vojenská polícia už v minulosti vyšetrovala viacero podozrení z neprimeraného správania vojakov v Afganistane. Týkali sa aj SAS, no ministerstvo obrany uviedlo, že v žiadnom prípade sa nenašli dostatočné dôkazy na vznesenie obvinenia.