Starostu Soulu obvinili z nelegálneho financovania prieskumov

Juhokórejská prokuratúra v pondelok obvinila starostu Soulu Oh Se-huna za údajné porušenie zákonov o financovaní politických strán. Starosta údajne požiadal svojho podporovateľa, aby mu zaplatil predvolebné prieskumy verejnej mienky.

01.12.2025 16:45
Oh Se-hun Foto: ,
Starosta Soulu Oh Se-hun na snímke z roku 2021
Oh Se-hun z konzervatívnej strany Sila ľudu (PPP) je starostom hlavného mesta Južnej Kórey už štvrté funkčné obdobie a už dlhší čas je považovaný za možného budúceho prezidentského kandidáta.

Podľa prokuratúry 64-ročný starosta zariadil, aby jeho podporovateľ uhradil náklady na prieskum verejnej mienky pred doplňujúcimi voľbami v roku 2021. Podnikateľ od januára do marca 2021 zaplatil 33 miliónov wonov (približne 19 348 eur) na financovanie prieskumov, čím porušil zákon o financovaní politických strán.

Obžalobu podal tím právnikov vyšetrujúcich údajnú korupciu spojenú s Kim Kon-hi, manželkou odvolaného juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola. Oh vo svojom vyhlásení odmietol obvinenia z protiprávneho konania a žalobu označil za politicky motivovanú.

V prípade uznania viny a uloženia pokuty vo výške minimálne milióna wonov (586,35 eur) by Oh nemohol kandidovať v budúcoročných voľbách. Prípadné víťazstvo v týchto voľbách by podľa AFP bola pre Oha ako štartovacia pozícia pre prezidentskú kandidatúru.

Oh bol po prvý raz zvolený za starostu v roku 2006 a v najnovších prieskumoch verejnej mienky pred budúcoročnými voľbami sa opakovane umiestnil na prvom mieste.

