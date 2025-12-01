Pravda Správy Svet KDR oznámila koniec najnovšej epidémie eboly

Úrady Konžskej demokratickej republiky (KDR) v pondelok vyhlásili najnovšiu epidémiu infekčného ochorenia ebola za skončenú. Od augusta, keď epidémia v KDR vypukla, podľahlo ebole najmenej 34 ľudí, informovala agentúra AFP.

01.12.2025 16:52
Congo Ebola Foto: ,
Na fotografii poskytnutej organizáciou Lekári bez hraníc stoja muži pred liečebným centrom pre Ebolu v odľahlej zdravotnej oblasti Bulape v provincii Kasaï v Demokratickej republike Kongo, 7. septembra 2025
Vírus, ktorý je často smrteľný aj napriek nedávnemu pokroku v oblasti vakcín a liečby, si za posledných 50 rokov vyžiadal v Afrike približne 15-tisíc obetí. Najviac ich mala epidémia v KDR v rokoch 2018 – 2020, keď zomrelo takmer 2 300 z 3 500 nakazených.

Riaditeľ Národného inštitútu verejného zdravotníctva (INSP) Dieudonné Mwamba Kazadi v pondelok v Kinshase informoval, že ebole podľahlo najmenej 34 ľudí z celkovo 53 potvrdených prípadov. Dodal súčasne, že ebola pravdepodobne spôsobila aj ďalších 11 úmrtí.

Od prvého výskytu vírusu v roku 1976 zaznamenal Zair a ňom nástupnícka KDR celkovo 16 epidémií eboly. Posledná vypukla v centrálnej provincii Kasai tento rok, keď 20. augusta do nemocnice prijali 34-ročnú tehotnú ženu. Epidémia bola oficiálne vyhlásená začiatkom septembra.

V polovici septembra sa v KDR začalo s očkovaním, ktoré pre krajinu štvornásobne väčšiu ako Francúzsko predstavovalo veľkú výzvu – dopravná infraštruktúra v KDR buď chýba, alebo je často v zlom stave. Medzinárodná koordinačná skupina pre poskytovanie vakcín (ICG) poslala do KDR celkovo 45-tisíc dávok vakcíny proti ebole.

Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.

Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.

Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.

