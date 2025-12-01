Pravda Správy Svet Tragický požiar bytového komplexu v Hongkongu má dohru. Polícia zatkla 13 ľudí

Tragický požiar bytového komplexu v Hongkongu má dohru. Polícia zatkla 13 ľudí

Hongkonská polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s požiarom výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho zadržala celkovo 13 ľudí. Tento požiar, ktorý vypukol minulú stredu, si vyžiadal najmenej 151 obetí.

01.12.2025 17:03
Hong Kong Fire Foto: ,
Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk Court v hongkonskej štvrti Tai Po v stredu 26. novembra 2025.
Polícia osoby zadržala pre podozrenia z neúmyselného zabitia. Ide o 12 mužov a jednu ženu vo veku od 40 do 77 rokov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú príčinu tohto požiaru, ktorý sa rýchlo šíril.

Odborníci sa zaoberali rôznymi faktormi, ako napríklad použitie polystyrénových panelov a bambusového lešenia pri renováciách na mieste incidentu.

Horiace inferno v Hongkongu
Predstavitelia v pondelok tiež oznámili, že vonkajšie siete použité pri lešení nespĺňali požadované normy požiarnej odolnosti. Miestne médiá informovali, že polícia zadržala aj tri osoby za podnecovanie nepokojov vrátane 24-ročného študenta, ktorý rozdával letáky požadujúce, aby sa za požiar zodpovedala vláda.

Šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang na otázky o zadržaní osôb odpovedal, že na internete sa objavili nevhodné vyjadrenia, ktorých cieľom bolo ohroziť národnú bezpečnosť. Konštatoval, že bolo preto potrebné prijať primerané opatrenia.

Rozsiahly požiar vypukol v stredu popoludní miestneho času v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2-tisíc bytov a žilo v ňom 4 643 ľudí. V piatok ráno hasiči oznámili, že požiar sa im podarilo zlikvidovať.

Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu stúpol na 146. Nezvestných je stále sto ľudí
