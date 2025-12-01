Tajne natočené video s prostitútom. Primátora Saint-Étienne odsúdili za vydieranie politického súpera

Primátor Gaël Perdriau, ktorý stojí na čele tohto priemyselného mesta na východe Francúzska od roku 2014, počas celého súdneho procesu popieral, že by si objednal videonahrávku so svojím vtedajším námestníkom Gillesom Artiguesom – katolíkom, ktorý verejne vystupoval proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Cieľom bolo prekaziť Artiguesove plány, ktorý mal v úmysle uchádzať sa o post primátora.
Súd v Lyone však 53-ročného Perdriaua uznal za vinného z vydierania, zločinného sprisahania a zneužitia verejných prostriedkov. Uložil mu štyri roky nepodmienečného trestu a ďalší rok väzenia podmienečne, ako aj päťročný zákaz výkonu verejných funkcií, ktorý začal platiť okamžite.
Súd uložil tresty aj trom spoluobžalovaným vrátane Perdriauovho bývalého šéfa kancelárie a ďalšieho námestníka pre oblasť školstva, ktorí priznali, že pripravili pascu na Artiguesa.
Perdriau po vynesení verdiktu trval na svojej nevine a oznámil, že sa odvolá. Artigues si v roku 2017 tajne nahral rozhovor s Perdriauom, ktorý ho v ňom upozornil, že má naňho USB kľúč s kompromitujúcimi zábermi, a vyhrážal sa ich zverejnením. Podľa Artiguesa táto situácia ho paralyzovala, pomýšľal dokonca aj na samovraždu. Pondelkový rozsudok privítal. „Myslím si, že budem môcť znova začať žiť,“ uviedol.
Súdne vyšetrovanie v kauze Perdriau bolo začaté 2. septembra 2022. Po medializácii škandálu Perdriau prišiel o podporu a bol vylúčený zo strany Republikáni (LR). Následne sa síce vzdal funkcií na regionálnej úrovni, post primátora si však ponechal. V reakcii na to sa mandátu vzdalo niekoľko poslancov v mestskom zastupiteľstve.