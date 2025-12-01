„Bod zlomu,“ hlási Macron. Finálny plán však podľa neho môže dokončiť iba Zelenskyj

Macron zdôraznil, že plán na ukončenie bojov môže byť dokončený len za prítomnosti Ukrajiny a európskych mocností. „V súčasnosti neexistuje žiadny finalizovaný plán týkajúci sa územných otázok, prísne vzaté. Môže ho dokončiť len prezident Zelenskyj,“ vysvetlil Macron na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta.
„Pokiaľ ide o otázky zmrazených (ruských) aktív, bezpečnostných záruk, vstupu do Európskej únie a európskych sankcií, môžu byť uzavreté len spoločne s Európanmi za rokovacím stolom," myslí si francúzsky prezident a odsúdil tiež pokračujúce útoky Moskvy na Ukrajinu. „V čase, keď hovoríme o mieri, Rusko naďalej zabíja a ničí," upozornil.
Zelenskyj prišiel do Francúzska v snahe získať podporu pre dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Elyzejský palác predtým informoval, že lídri budú hovoriť o podmienkach spravodlivého a trvalého mieru. Počas stretnutia obaja prezidenti spolu s ostatnými európskymi lídrami telefonovali s americkým vyslancom Steveom Witkoffom.
Návšteva ukrajinského prezidenta v sprievode manželky Oleny sa koná deň po rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie na Floride a deň pred stretnutím Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Americká aj ukrajinská strana označili nedeľné rokovania za produktívne, avšak uviedli, že stále je potrebné dojednať niektoré sporné body.
Zelenskyj očakáva, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude osobne rokovať o „náročných kľúčových otázkach", na ktorých nepanuje zhoda. Opätovne tiež vyzval, aby Rusko nebolo odmenené za svoju agresiu voči Ukrajine.