Stíhačky F-16 zachytili civilné lietadlo neďaleko Trumpovho sídla na Floride

Americká protivzdušná obrana cez víkend nasadila stíhacie lietadlá F-16 na zachytenie civilného lietadla v dočasne obmedzenom vzdušnom priestore nad Palm Beach na Floride, kde sa nachádza sídlo Mar-a-Lago prezidenta Donalda Trumpa.

01.12.2025 18:25
Podľa stanice CBS News to oznámilo Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD). Trump v Mar-a-Lagu strávil Deň vďakyvzdania, ktorý pripadol na štvrtok, a do Bieleho domu sa vrátil v nedeľu.

Civilné lietadlo do chráneného vzdušného priestoru vletelo v sobotu okolo 16:20 (22:20 SEČ). NORAD na miesto vyslal dva stíhacie lietadlá, ktoré najprv použili svetlice, aby upútali pilotovu pozornosť, a potom lietadlo eskortovali z vymedzenej zóny.

Tajná služba Spojených štátov (USSS) podľa denníka The Washington Post (WP) nedávno rozšírila obmedzenia vzdušného priestoru blízko Mar-a-Laga. Obmedzenie teraz platí bez prerušenia aj v čase, keď Trump vo floridskom sídle nebýva. To rozhorčilo niektorých obyvateľov Palm Beach, ktorí sa sťažujú na hluk a znečistenie spôsobené nad ich štvrťami lietadlami odklonenými z neďalekého medzinárodného letiska.

