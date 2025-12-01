Šéfka EK: EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za „hybridné“ útoky na Litvu

Dôvodom sú najmä incidenty s balónmi vo vzdušnom priestore Litvy, ktoré podľa tamojších úradov posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. „Situácia na hranici s Bieloruskom sa zhoršuje… Takýto hybridný útok Lukašenkovho režimu je absolútne neprijateľný. Litva má naďalej našu plnú solidaritu. V rámci nášho sankčného režimu pripravujeme ďalšie opatrenia,“ uviedla von der Leyenová po telefonáte s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.
Litva bieloruského prezidenta viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje. Pre balóny vo vzdušnom priestore muselo letisko vo Vilniuse dočasne pozastaviť svoju prevádzku aj v nedeľu; od začiatku októbra sa to stalo najmenej desiatykrát.
V reakcii na incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Nedávno ich opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.Čítajte viac Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny. Litva hovorí o hybridnom útoku
Bielorusko tiež v pondelok obvinilo Litvu z využitia dronu na špionáž a zhadzovanie „extrémistických materiálov“ na bieloruskom území. Vilnius tieto obvinenia popiera.