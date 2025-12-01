Pravda Správy Svet Šéfka EK: EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za „hybridné“ útoky na Litvu

Šéfka EK: EÚ chystá sankcie proti Bielorusku za „hybridné“ útoky na Litvu

Európska únia pripravuje sankcie voči vláde bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v reakcii na „hybridné útoky“ proti Litve, oznámila v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

01.12.2025 19:55
balóny, Litva Foto:
Na nedatovanej fotografii, ktorú zverejnila Štátna pohraničná stráž, dôstojník kontroluje balón používaný na prepravu cigariet do Litvy, pretože bieloruskí pašeráci ich často používajú na prepravu pašovaného tovaru do Európskej únie.
debata

Dôvodom sú najmä incidenty s balónmi vo vzdušnom priestore Litvy, ktoré podľa tamojších úradov posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. „Situácia na hranici s Bieloruskom sa zhoršuje… Takýto hybridný útok Lukašenkovho režimu je absolútne neprijateľný. Litva má naďalej našu plnú solidaritu. V rámci nášho sankčného režimu pripravujeme ďalšie opatrenia,“ uviedla von der Leyenová po telefonáte s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom.

Putin v maskáčoch a ruskí mariňáci na cvičení Západ 2025
Video

Litva bieloruského prezidenta viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje. Pre balóny vo vzdušnom priestore muselo letisko vo Vilniuse dočasne pozastaviť svoju prevádzku aj v nedeľu; od začiatku októbra sa to stalo najmenej desiatykrát.

V reakcii na incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Nedávno ich opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.

balóny, Litva Čítajte viac Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny. Litva hovorí o hybridnom útoku

Bielorusko tiež v pondelok obvinilo Litvu z využitia dronu na špionáž a zhadzovanie „extrémistických materiálov“ na bieloruskom území. Vilnius tieto obvinenia popiera.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európska únia #sankcie #bielorusko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"