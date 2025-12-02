Ako sa Zelenskyj zbavil Jermaka? Alibaba sa osopil na prezidenta. Kto sa stane novou pravou rukou hlavy štátu?

Noviny sa odvolávajú na informácie z prostredia sídla ukrajinského lídra. Dajú sa považovať za hodnoverné, pretože správy od nemenovaných zdrojov, ktoré zverejňuje Ukrainska pravda, bývajú spoľahlivé. Pripomeňme, že Jermak, ktorý bol považovaný za druhého najvplyvnejšieho človeka na Ukrajine, rezignoval po domovej prehliadke, ktorú u neho vykonali príslušníci protikorupčných štátnych orgánov. Obvinenie proti nemu doteraz nevzniesli, po svojej demisii oznámil, že z Kyjeva odchádza na front, ale nešpecifikoval, čo chce robiť v oblasti bojov.
Ukrainska pravda sa dotkla aj toho, čo si vyšetrovatelia vzali z vládneho bytu Jermaka: dva notebooky a niekoľko telefónov, ktorých obsah už začali analyzovať. Čo sa týka korupčného škandálu v štátnom podniku Enerhoatom, na nahrávkach zhotovenými orgánmi činnými v trestnom konaní sa vyskytuje aj muž s prezývkou Alibaba. Prevláda názor, že patrí Jermakovi.
Domovú prehliadku u Jermaka vykonali v nočných hodinách. Vyšetrovatelia odchádzali okolo druhej hodiny. Ráno navštívili Zelenského riaditelia Národného protikorupčného úradu a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry. „Po debate, ktorá trvala hodinu, obaja šéfovia odišli z vládnych priestorov bez toho, aby obvinili Jermaka. Prezident si zobral prestávku, aby sa zamyslel nad situáciou," napísala Ukrainska pravda s tým, že Jermaka vtedy nekontaktoval.
Výsledok premýšľania? Zelenskyj prijal konečné rozhodnutie odvolať Jermaka z jeho funkcie. Zavolal si potom k sebe vicepremiéra Myhalja Fidorova. Nádejného mladého 34-ročného politika, aby mu pomohol pripraviť obsah videonahrávky, v ktorej Ukrajincom oznámi odchod Jermaka. Prezident sa evidentne ocitol pod tlakom poslancov svojej vládnucej strany Sluha národa, členov vlády, príslušníkov bezpečnostných zložiek a nemenej zahraničných partnerov. „Rezignácia Jermaka bola nevyhnutnou realitou. Jednoducho všetkých zjednotil proti sebe," citovala Ukrainska pravda nemenovaného predstaviteľa zo sídla hlavy štátu.
Po demisii Jermaka sa mohlo uľaviť v Kyjeve nielen tým, čo sú o ňom presvedčení, že zohrával špinavú úlohu v korupčnom škandále. Mnohým totiž prekážalo, že mal príliš veľký vplyv. Ten sa napríklad prejavoval v personálnej politike: hovorilo sa, že Jermak presadzuje do najvýznamnejších funkcií takpovediac svojich ľudí.
Keď Zelenskyj oznámil, že Jermaka odvolal, poznamenal, že vyhovel jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie. Okamžite sa však začalo špekulovať, že musel odísť, aj keby nechcel. Jermak pritom asi veril, že Zelenskyj ustojí tlak na jeho odvolanie.
Napovedal tomu aj fakt, že krátko predtým ho určil za vedúceho ukrajinskej delegácie, ktorá sa chystala na rokovanie s Američanmi vo Švajčiarsku. Do Ženevy však už neodletel… „Rozchod Jermaka so Zelenským bol hrozný," citovala Ukrainska pravda nemenovaného predstaviteľa prezidentskej kancelárie. Čo sa teda podľa spoľahlivého zdroja odohralo za zatvorenými dverami? „Keď Zelenskyj požadoval rezignáciu, nasledovala Jermakova polhodina záchvatu hnevu plného urážok, výčitiek a obvinení."
Ukrainska pravda pokračovala, že jeden z blízkych ľudí Jermaka z prezidentskej kancelárie povedal o ňom, že ho veľmi sklamal postoj hlavy štátu: „Najviac ho vyviedlo z miery, že ho Zelenskyj opustil." Pripomeňme, že sa spolu poznajú pätnásť rokov. Keď Zelenskyj rozbiehal svoju hereckú kariéru, Jermak mu poskytoval právne služby (špecializoval sa na ochranu práva duševného vlastníctva a na obchodné právo).
Server RBK-Ukrajina napísal, že deň po svojej demisii Jermak ešte raz prišiel za Zelenským. Toto stretnutie údajne bolo bez silných emócií. Podľa tohto serveru korupčná aféra bola momentom, keď pretiekla posledná kvapka trpezlivosti: „Nejde len o škandál, ale aj o vzťahy v tíme prezidenta, je to oveľa širšie."
Kto nahradí Jermaka ako pravá ruka Zelenského? Viaceré ukrajinské médiá píšu, že nádejných kandidátov je päť-šesť. Do úvahy prichádza aj premiérka Julija Svyrydenková, ale v jej prípade to asi málo pravdepodobné. Jej presun by si totiž vyžadoval rekonštrukciu vlády, pričom tá sa naposledy menila v lete tohto roku. RBK-Ukrajina tvrdí, že po odchode Jermaka začal Zelenskyj okamžite uvažovať o troch menách: o zmienenom vicepremiérovi Fidorovovi, o ministrovi obrany Denysovi Šmyhaľovi a o šéfovi vojenskej rozviedky Kyrylovi Budanovovi.
Zelenskyj sa teraz nachádza v zahraničí. Na tlačovke v Paríži vyhlásil, že obsadenie postu šéfa prezidentskej kancelárie vyrieši po príchode do vlasti: „Chcem uskutočniť niekoľko ďalších konzultácií. Naplánoval som si ich, urobím to po príchode do Kyjeva."