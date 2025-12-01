Smrtiaci požiar domu vo Francúzsku s piatimi obeťami bol založený úmyselne

„Dnešné technické posudky preukázali, že k požiaru došlo v dôsledku konania tretej osoby,“ uviedol prokurátor François Capin-Dulhoste v tlačovom vyhlásení.
Požiar vypukol v nedeľu okolo 3:20 v trojposchodovom dome štvorčlennej rodiny na ulici Capitaine Caillon. O život prišli rodičia vo veku 59 a 60 rokov, jeden z ich synov vo veku 16 rokov a dvaja kamaráti detí vo veku 16 a 20 rokov. Druhý syn, ktorý má 22 rokov, unikol s ľahkými zraneniami cez strechu a spustil poplach, uviedli úrady.
Na mieste incidentu zasahovalo celkom 70 hasičov s tridsiatkou hasičských vozidiel, pričom oheň sa im pomerne rýchlo podarilo dostať pod kontrolu.
Obec Neuves-Maisons so 7000 obyvateľmi leží necelých 20 kilometrov od mesta Nancy a približne 160 kilometrov od Štrasburgu.