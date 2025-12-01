Pravda Správy Svet Pokrovsk po ročnom obliehaní padol, tvrdia Rusi. Vraj úplne získali aj Vovčansk

Ruská armáda podľa Kremľa dobyla ukrajinské mesto Vovčansk v Charkovskej oblasti a po približne roku obliehania aj Pokrovsk v Doneckej oblasti.

01.12.2025 21:35 , aktualizované: 21:42
Oznámil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruský prezident Vladimir Putin bol o situácii informovaný, píše TASR podľa správ agentúr DPA, Reuters a TASS.

Putina o dobytí podľa Peskova v nedeľu informoval náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov. „Armádny generál Gerasimov informoval najvyššieho veliteľa o oslobodení miest Krasnoarmejsk (názov pre Pokrovsk zo sovietskej éry dodnes používaný v Rusku, pozn. TASR) v Doneckej ľudovej republike a Vovčansk v Charkovskej oblasti, ako aj o výsledkoch útočných operácií v iných oblastiach,“ uviedol hovorca Kremľa.

Ukrajina sa k tvrdeniu Moskvy bezprostredne nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas pondelňajšej návštevy Paríža poznamenal, že boje o Pokrovsk sú aj naďalej intenzívne.

Agentúra DPA píše, že podľa nezávislých pozorovateľov môže byť oznámenie schválne načasované pred príletom osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa v Moskve s cieľom demonštrovať ruské úspechy na bojisku a zaistiť si tak lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri rokovaní o potenciálnej mierovej zmluve.

Pokrovsk je kľúčovým dopravným uzlom vo východukrajinskej Doneckej oblasti a ruské sily k nemu pomaly postupovali viac ako rok. Banské mesto malo pred vojnou 60 000 obyvateľov. Jeho zabratie by podľa Moskvy ruskej armáde poskytlo základňu pre postup na sever, kde ležia Kramatorsk a Sloviansk – dve najväčšie mestá v Doneckej oblasti pod kontrolou Ukrajiny.

