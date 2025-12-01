Pranie špinavých peňazí a daňový podvod. Babiš v premiérskom kresle francúzske vyšetrovanie nezastaví

Tá už skôr oznámila, že očakáva uzavretie vyšetrovania v tomto roku. Ak by sa potom rozhodla začať stíhanie, zváži podanie žiadosti o vydanie adresovanej českej Poslaneckej snemovni. PNF vyšetruje Babiša kvôli nákupu vily v Mougins na juhu Francúzska. Úrad má podozrenie, že došlo k praniu špinavých peňazí ak daňovým únikom. Babiš opakovane označil informácie o vyšetrovaní vo Francúzsku za nezmysel; transakcia podľa neho bola legálna.
Podľa skorších informácií denníka Le Monde vyšetrovanie začalo vo februári 2022, kedy bol Babiš v opozícii. V súčasnosti šéf ANO dúfa, že sa vráti do premiérskeho kresla. „Nie, nebolo by to, aspoň teoreticky, prekážkou,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry Bérénice Dinhová na otázku, či by vymenovanie českého politika na čelo vlády niečo zmenilo na postupe francúzskych úradov.
PNF na konci minulého týždňa oznámila, že očakáva rozhodnutie o odložení vyšetrovania či o začatí stíhania na začiatku budúceho roka. Babiš ako poslanec má imunitu, ktorá ho pred trestným stíhaním chráni. „Zvážime to, ak sa rozhodneme ho stíhať,“ uviedla Dinhová na otázku, či by francúzske úrady požiadali českú Poslaneckú snemovňu o zbavenie imunity. PNF podľa hovorkyne posúdi možnosti, ako realizovať prípadné stíhanie, až bude mať jasno o výsledku vyšetrovania.Čítajte viac Politici mysliaci na ľudí, ale nie proruskí. Lavrov pochválil Fica a Orbána: A je tu aj Babiš
Transakcia, ktorú francúzske úrady prešetrujú, sa vyskytla v uniknutých dokumentoch v rámci takzvanej kauzy Pandora Papers. Podľa francúzskeho denníka Le Monde vilu na juhu Francúzska kúpil Babiš v septembri 2009 prostredníctvom reťazca offshorových spoločností. Dve nehnuteľnosti vrátane vily s trojhektárovým pozemkom podľa denníka kúpila spoločnosť so sídlom v Monaku. Vtedy ju vlastnila offshorová spoločnosť zo Spojených štátov. Nehnuteľnosti vyšli na 14 miliónov eur, teda asi 338 miliónov korún podľa dnešného kurzu.Čítajte viac Nová česká tragikomédia. V hlavnej úlohe Andrej Babiš