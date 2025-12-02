Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 378 dní
6:33 Český model muničnej iniciatívy pre Ukrajinu je výrazne efektívnejší ako obdobný estónsky projekt, povedal v rozhovore s ČTK končiaci vládny splnomocnenec pre Ukrajinu Tomáš Kopečný. Predseda víťazného hnutia ANO Andrej Babiš iniciatívu dlhodobo kritizuje a hovoril o jej zrušení, možnom prevzatí Severoatlantickou alianciou (NATO) či minimálne jej audite. Médiá tiež na jeseň informovali o možnom prevzatí iniciatívy Estónskom.
Podľa Kopečného projekt dáva zmysel pravidelne auditovať. "Sám by som to urobil určite. Pri každom programe, do ktorého nastupuje nový manažment, to dáva zmysel, aby si overil, či sa nevychýlil od pôvodného zámeru a či funguje dobre, "povedal.
Skeptické výroky politici podľa Kopečného zdôvodňujú nejasnostami, ktoré by mali byť vysvetlené. Analytici predtým ČTK povedali, že muničná iniciatíva má pre Česko nielen ekonomické prínosy pre české zbrojárske firmy, ale tiež zlepšuje medzinárodnú reputáciu republiky. „Tá reputácia nemusí byť pre novú vládu dôležitá u partnerov, ktorí do toho dávajú miliardy zo svojho rozpočtu,“ povedal Kopečný.
Podpora Ukrajiny zo strany českej verejnosti i politickej reprezentácie zostáva podľa oTomáša Kopečného stabilná a jej základ sa od roku 2022 významne nezmenil. K drobnému posunu môže podľa neho dôjsť po nástupe novej vlády, ale predovšetkým v rétorickej oblasti. V rozhovore s ČTK povedal, že symbolická rovina podpory od vládnucich politikov nemusí byť taká silná ako v posledných rokoch. Koalíciu v súčasnosti vytvárajú ANO, SPD a Motoristi.
V praktickej a materiálnej pomoci sa však podľa Kopečného môže Česká republika naopak ešte viac angažovať, najmä v projektoch súvisiacich s Národnou rozvojovou bankou či podporou českých podnikateľov. Dôvodom je podľa neho fakt, že sa podpora Česku ekonomicky doteraz vyplatila. „Každá jedna koruna, ktorú sme do toho dali, sa nám niekoľkokrát do rozpočtu vrátila,“ povedal.
5:43 Situácia v horúcich oblastiach frontu vo vojne na Ukrajine je neprehľadná. Každá strana tvrdí, že dosahuje úspechy. Odohráva sa to v čase, keď sa vedú dôležité diplomatické rokovania o skončení vojny na Ukrajine. V Moskve sa stretáva Putin s americkým vyjednávačom Witkoffom.
Ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v nedeľu navštívil veliteľské stanovište ruských síl, informoval náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov a ďalší velitelia o oslobodení Krasnoarmejska v DĽR a Vovčanska v Charkovskej oblasti aj o o začiatku operácie v Huljajpole v Záporožskej oblasti.Čítajte viac Pokrovsk po ročnom obliehaní padol, tvrdia Rusi. Vraj úplne získali aj Vovčansk
Gerasimov podľa ruskej agentúry TASS okrem iného uviedol, že útočné jednotky Južnej skupiny vedú pouličné boje v Seversku v DĽR a denne oslobodzujú viac ako 100 budov.
Ukrajinský prezident Volodymy Zelenskyj pripustil, že Rusko niekde napreduje, ale uviedol, že jeho operácie nie sú úspešné.
„Rusko určite napreduje, s niekoľkými útočnými akciami a niekoľkými operáciami. Žiadna z týchto operácií nebola úspešná. Ale, samozrejme, sú tu ťažké bitky v Pokrovsku a iných oblastiach. Napríklad naši chlapci majú väčší úspech v oblasti Kupjanska. Hoci Rusko tvrdí, že dobylo Kupjansk, my sme, úprimne povedané, z mesta vyhnali takmer všetkých,“ zdôraznil Zelenskyj podľa agentúry Unian na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži.
Obidve strany konfliktu tvrdia, že nepriateľovi spôsobujú ťažké straty. Ruský prezident označil masovú smrť vojakov ukrajinských ozbrojených síl v zóne špeciálnych operácií za tragédiu pre ukrajinský ľud, spojenú s politikou kyjevskej „zlodejskej chunty“, píše TASS. Zvlášť zdôraznil snahy Ukrajiny za každú cenu zrušiť blokádu Krasnoarmejska (Pokrovska), ignorovať straty a hádže nové jednotky prakticky na porážku. Podľa ruského prezidenta kyjevský režim neprejavuje žiadne zľutovanie s bežnými ukrajinskými vojakmi, dodáva TASS.
Zelenskyj uvádza, že situáciu na fronte treba vnímať objektívne, keďže je tam veľa ruských útočníkov, ale najväčšie straty utrpeli okupanti v októbri a novembri, napísala agentúra Unian. V októbri padlo podľa Zelenského 25 500 ruských vojakov. Zelenskyj pripustil, že Rusi dosiahli „určitý pokrok“, ale vojna je „živá kontaktná línia“, ktorá sa posúva tam a späť.
„Hneď ako dorazí viac ruských vojakov, môžu postúpiť. Postup nie je riadený technikou; je to 10, 20, 30 mužov, potom sú zničení, potom ustúpia. Samozrejme, je to pre nás ťažké; je ich viac. Ale majú aj väčšie straty. Zameriavame sa na ľudské prežitie,“ povedal Zelenskyj.
Prezident podľa Unianu zároveň uznal, že aj ukrajinské Obranné sily utrpeli straty na fronte, ale Ukrajina si obhajuje svoju pozíciu o ukončení vojny.
„Každý deň mi je tých ľudí ľúto. Úprimne, nie je to otázka metrov alebo kilometrov. A aká je cena za toto všetko? Nie je to otázka, či dokážu postúpiť. Je to otázka, či chcú prestať. A keď niekto hovorí o území, vždy ide o ľudí. Otázka územia alebo postupu je vždy spojená s bezpečnostnými zárukami. Ukrajina si musí byť istá, že keď sa vojna skončí, budú existovať bezpečnostné záruky pre celú Ukrajinu, ktoré zabránia ďalšej invázii. To je hlavné,“ povedal Zelenskyj.
Minulý mesiac Rusi zaznamenali na Ukrajine najväčší vojenský postup za uplynulý rok, keď dobyli 701 kilometrov štvorcových územia, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na analýzu údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Po minuloročnom novembri ide o druhý najvýraznejší postup ruskej armády od prvých mesiacov vojny na jar 2022.
5:40 O amerických návrhoch ohľadom ukončenia vojny Ruska proti Ukrajine má v utorok so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom rokovať splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Ten sa v nedeľu na Floride zúčastnil na stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok novinárom potvrdil, že stretnutie Putina s Witkoffom sa pripravuje na utorok. Dodal, že Rusko má záujem na úspechu rokovaní o Ukrajine, a preto nehodlá v médiách dopredu oznamovať podrobnosti. Putin sa podľa Peskova počas pondelkových porád pripravoval na rokovania s americkým vyjednávačom. Hovorca oznámil novinárom, že Kremeľ zverejní zábery z úvodu schôdzky, nič ďalšie však nie je isté.
„Dosiahli sme významný pokrok,“ napísal o nedeľňajších rozhovoroch s Američanmi tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov, ktorý na čele ukrajinskej delegácie nahradil šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka, odvolaného kvôli korupčnému škandálu.
Je tu veľa premenných a samozrejme je tu zapojená aj ďalšia strana, ktorá bude musieť byť súčasťou rovnice," upozornil už v nedeľu šéf americkej diplomacie Marco Rubio a pripomenul, že Witkoff sa chystá do Moskvy za ruskými predstaviteľmi.