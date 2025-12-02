Pravda Správy Svet „Zabite všetkých na palube“. Trump čelí škandálu pre kontroverzný rozkaz. Madurovi dal ultimátum

„Zabite všetkých na palube“. Trump čelí škandálu pre kontroverzný rozkaz. Madurovi dal ultimátum

Americký prezident Donald Trump rokoval v pondelok so svojimi najvyššími poradcami okrem iného aj o nátlakovom ťažení voči Venezuele, oznámil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

02.12.2025 06:05
debata (5)
Zničujúci zásah. Armáda USA znovu zaútočila na venezuelskú loď. Boli na nej "narkoteroristi", tvrdí Hegseth
Video

Zdroj pod podmienkou anonymity dodal, že schôdzka sa odohrala v oválnej pracovni Bieleho domu a zúčastnili sa na nej členovia Trumpovho tímu pre národnú bezpečnosť. Ďalšie detaily bezprostredne zverejnené neboli.

Zasadnutie sa konalo v čase stupňujúceho sa tlaku Trumpa na Venezuelu za údajné zásielky drog do USA pochádzajúce z tejto krajiny.

Biely dom v pondelok zároveň podľa Reuters obhajoval rozhodnutie amerického admirála Franka Bradleyho podniknúť niekoľko úderov na venezuelské plavidlo údajne prevážajúce drogy, ku ktorým došlo ešte v septembri.

Trump, Maduro Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi

Denník Washington Post napísal, že v poradí druhý úder bol nariadený s cieľom zabiť dvoch preživších z prvého útoku a splniť tak rozkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha na zabitie všetkých členov posádky, píše Reuters.

Trump totiž v nedeľu vyhlásil, že by nechcel druhý útok na toto plavidlo. Ako dodal, Hegseth poprel, že by vydal takýto rozkaz.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v pondelok uviedla, že práve Hegseth poveril admirála vykonaním útokov z 2. septembra.

Leavittová uviedla, že úder bol vykonaný v „sebaobrane“ na ochranu záujmov USA, odohral sa v medzinárodných vodách a bol v súlade s právom týkajúcim sa ozbrojených konfliktov.

USA opäť zaútočili na loď v Karibiku
Video

Reuters zároveň v noci na utorok informoval, že Trump počas telefonátu z 21. novembra vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby do týždňa aj s rodinou opustil krajinu. Táto lehota tak podľa agentúry uplynula minulý piatok.

Maduro podľa Reuters súhlasil, že krajinu opustí v prípade, keď získa plnú právnu amnestiu a zrušenie všetkých sankcií, ako aj zastavenie vyšetrovania v prípade zločinov voči ľudskosti proti venezuelskej opozícii.

Trump však údajne väčšinu požiadaviek Madura odmietol, a keďže lehota na jeho odchod uplynula v piatok 28. novembra, podľa Reuters potom prezident USA v sobotu ohlásil uzatvorenie vzdušného priestoru nad Venezuelou.

Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom.

Trump obviňuje Madura a ďalších venezuelských predstaviteľov, že sú zapojení do obchodu s drogami. USA od začiatku septembra niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac než 80 ľudí

Samotný Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta.

Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Venezuela #Nicolas Maduro #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"