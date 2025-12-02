„Zabite všetkých na palube“. Trump čelí škandálu pre kontroverzný rozkaz. Madurovi dal ultimátum

Zdroj pod podmienkou anonymity dodal, že schôdzka sa odohrala v oválnej pracovni Bieleho domu a zúčastnili sa na nej členovia Trumpovho tímu pre národnú bezpečnosť. Ďalšie detaily bezprostredne zverejnené neboli.
Zasadnutie sa konalo v čase stupňujúceho sa tlaku Trumpa na Venezuelu za údajné zásielky drog do USA pochádzajúce z tejto krajiny.
Biely dom v pondelok zároveň podľa Reuters obhajoval rozhodnutie amerického admirála Franka Bradleyho podniknúť niekoľko úderov na venezuelské plavidlo údajne prevážajúce drogy, ku ktorým došlo ešte v septembri.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi
Denník Washington Post napísal, že v poradí druhý úder bol nariadený s cieľom zabiť dvoch preživších z prvého útoku a splniť tak rozkaz amerického ministra obrany Petea Hegsetha na zabitie všetkých členov posádky, píše Reuters.
Trump totiž v nedeľu vyhlásil, že by nechcel druhý útok na toto plavidlo. Ako dodal, Hegseth poprel, že by vydal takýto rozkaz.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v pondelok uviedla, že práve Hegseth poveril admirála vykonaním útokov z 2. septembra.
Leavittová uviedla, že úder bol vykonaný v „sebaobrane“ na ochranu záujmov USA, odohral sa v medzinárodných vodách a bol v súlade s právom týkajúcim sa ozbrojených konfliktov.
Reuters zároveň v noci na utorok informoval, že Trump počas telefonátu z 21. novembra vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby do týždňa aj s rodinou opustil krajinu. Táto lehota tak podľa agentúry uplynula minulý piatok.
Maduro podľa Reuters súhlasil, že krajinu opustí v prípade, keď získa plnú právnu amnestiu a zrušenie všetkých sankcií, ako aj zastavenie vyšetrovania v prípade zločinov voči ľudskosti proti venezuelskej opozícii.
Trump však údajne väčšinu požiadaviek Madura odmietol, a keďže lehota na jeho odchod uplynula v piatok 28. novembra, podľa Reuters potom prezident USA v sobotu ohlásil uzatvorenie vzdušného priestoru nad Venezuelou.
Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom.
Trump obviňuje Madura a ďalších venezuelských predstaviteľov, že sú zapojení do obchodu s drogami. USA od začiatku septembra niekoľkokrát zaútočili na lode, ktoré údajne prevážali drogy, pričom bolo zabitých viac než 80 ľudí
Samotný Maduro tvrdenia o obchodovania s drogami odmieta.