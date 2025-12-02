Záplavy a zosuvy pôdy na indonézskom ostrove Sumatra si vyžiadali viac ako 630 obetí

Katastrofické záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zničili alebo poškodili najmenej tisíce domov, spôsobili monzúnové dažde. Situáciu ešte zhoršila tropická búrka, ktorá zasiahla oblasť juhovýchodnej Ázie.
Pátranie po preživších a ďalších obetiach pokračuje, no komplikuje ho skutočnosť, že niektoré oblasti 50-miliónovej Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý trpí nedostatkom ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia, obávajúc sa o prežitie, začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.