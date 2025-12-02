Pravda Správy Svet Záplavy a zosuvy pôdy na indonézskom ostrove Sumatra si vyžiadali viac ako 630 obetí

Záplavy a zosuvy pôdy na indonézskom ostrove Sumatra si vyžiadali viac ako 630 obetí

Počet známych obetí záplav na indonézskom ostrove Sumatra dnes dosiahol 631, ďalších 472 ľudí úrady evidujú ako nezvestných. S odvolaním sa na vládne úrady o tom informovala agentúra AFP, pričom uviedla, že svoje domovy muselo opustiť milión ľudí.

02.12.2025 06:30
debata

Katastrofické záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zničili alebo poškodili najmenej tisíce domov, spôsobili monzúnové dažde. Situáciu ešte zhoršila tropická búrka, ktorá zasiahla oblasť juhovýchodnej Ázie.

Pátranie po preživších a ďalších obetiach pokračuje, no komplikuje ho skutočnosť, že niektoré oblasti 50-miliónovej Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý trpí nedostatkom ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia, obávajúc sa o prežitie, začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #záplavy #katastrofa #potopa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"