Ďalší útok na ruský tanker: Toto je neprijateľné, vyhlásil Erdogan

Turecké úrady neuviedli žiadne ďalšie podrobnosti o útoku, napísala agentúra Reuters a pripomenula, že v piatok ukrajinské námorné drony zasiahli dva tankery, ktoré plávali do ruského prístavu pre náklad ropy určený pre vývoz na zahraničný trh.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že útoky na lode v Čiernom mori sú neprijateľné a vyzval zainteresované strany, aby sa podobným akciám vyhýbali.Čítajte viac VIDEO: Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu