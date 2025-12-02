Pravda Správy Svet Ďalší útok na ruský tanker: Toto je neprijateľné, vyhlásil Erdogan

Ďalší útok na ruský tanker: Toto je neprijateľné, vyhlásil Erdogan

Turecké úrady informovali o novom útoku proti nákladnej lodi v Čiernom mori. Loď, plaviaca sa pod ruskou vlajkou s nákladom slnečnicového oleja do Gruzínska, ohlásila, že bola napadnutá 80 námorných míľ (asi 150 kilometrov) od tureckého pobrežia, nepožiadala však o pomoc a jej posádka čítajúca 13 námorníkov je v poriadku. Uviedla to dnes agentúra AFP. Server Marine Traffic označuje loď Midvolga 2 za tanker.

02.12.2025 08:33
Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu
Turecké úrady neuviedli žiadne ďalšie podrobnosti o útoku, napísala agentúra Reuters a pripomenula, že v piatok ukrajinské námorné drony zasiahli dva tankery, ktoré plávali do ruského prístavu pre náklad ropy určený pre vývoz na zahraničný trh.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že útoky na lode v Čiernom mori sú neprijateľné a vyzval zainteresované strany, aby sa podobným akciám vyhýbali.

