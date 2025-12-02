Európska prokuratúra vykonáva razie v College of Europe a sídle diplomacie EÚ, zadržala tri osoby

Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú Rada EÚ zriadila v máji minulého roka. Ide o deväťmesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov Únie, ktorý Európska služba pre vonkajšiu činnosť po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022.
Cieľom prokuratúry je zistiť, či bola akadémia alebo jej zástupcovia vopred informovaní o výberových kritériách verejnej súťaže a či mali dostatočný dôvod domnievať sa, že im bude pridelená realizácia projektu, a to pred oficiálnym uverejnením oznámenia o spustení súťaže zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
Podľa nej existujú silné podozrenia, že počas verejného obstarávania došlo k porušeniu nariadenia o rozpočtových pravidlách spravodlivej súťaže a že dôverné informácie o jeho priebehu boli poskytnuté jednému zo zúčastnených uchádzačov.
Pred vykonaním prehliadok požiadala prokuratúra o zrušenie imunity viacerých podozrivých osôb, čo bolo schválené. Podľa prokuratúry by vyšetrovanie mohlo odhaliť podvod pri verejnom obstarávaní, korupciu, konflikt záujmov a porušenie profesijného tajomstva.