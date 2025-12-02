Tínedžer vnikol do výbehu levov v zoo. Šelma ho zabila pred zrakmi návštevníkov

Podľa miestnych úradov išlo pravdepodobne o pokus o samovraždu. Machado trpel vážnymi duševnými problémami a sníval o tom, že sa stane krotiteľom levov. Jeho blízki uviedli, že strávil veľkú časť života v rôznych väzenských zariadeniach a nikdy nedostal potrebnú podporu.
Veterinár zoologickej záhrady Thiago Nery obhajoval bezpečnostné opatrenia výbehu a označil incident za „úplne nepredvídateľný“. Zoologická záhrada tiež uviedla, že neuvažuje o usmrtení levice, keďže okrem tohto incidentu sa predtým neprezentovala agresívnym správaním.
Prípad vyvolal diskusiu o nedostatočnej starostlivosti o duševné zdravie a sociálnu podporu v regióne. Odborníci a rodina zdôrazňujú, že Machado bol „chlapec, ktorý potreboval pomoc, ale nikdy ju nedostal“.Čítajte viac Iba 7-ročný chlapec sa zatúlal do rezervácie plnej levov. Po piatich dňoch ho našli živého