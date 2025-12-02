Pravda Správy Svet Tínedžer vnikol do výbehu levov v zoo. Šelma ho zabila pred zrakmi návštevníkov

Devätnásťročný Brazílčan Gerson de Melo Machado zomrel po tom, čo vnikol do výbehu levov v zoologickej záhrade Arruda Camara v meste Joao Pessoa. Machado prekonal šesťmetrový múr a bezpečnostné oplotenie, zliezol z stromu do výbehu a bol napadnutý levicou menom Leona priamo pred očami šokovaných návštevníkov.

Podľa miestnych úradov išlo pravdepodobne o pokus o samovraždu. Machado trpel vážnymi duševnými problémami a sníval o tom, že sa stane krotiteľom levov. Jeho blízki uviedli, že strávil veľkú časť života v rôznych väzenských zariadeniach a nikdy nedostal potrebnú podporu.

Veterinár zoologickej záhrady Thiago Nery obhajoval bezpečnostné opatrenia výbehu a označil incident za „úplne nepredvídateľný“. Zoologická záhrada tiež uviedla, že neuvažuje o usmrtení levice, keďže okrem tohto incidentu sa predtým neprezentovala agresívnym správaním.

Prípad vyvolal diskusiu o nedostatočnej starostlivosti o duševné zdravie a sociálnu podporu v regióne. Odborníci a rodina zdôrazňujú, že Machado bol „chlapec, ktorý potreboval pomoc, ale nikdy ju nedostal“.

