Pravda Správy Svet Financial Times: Európska centrálna banka odmieta pôžičku pre Ukrajinu financovanú z ruských aktív

Financial Times: Európska centrálna banka odmieta pôžičku pre Ukrajinu financovanú z ruských aktív

Európska centrálna banka (ECB) nesúhlasí s plánom EÚ vyplatiť Ukrajine 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív. ECB odmieta garantovať platbu, napísal v utorok Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.

02.12.2025 13:37
debata (4)

ECB dospela k záveru, že návrh Európskej komisie (EK) porušuje jej mandát. To Únii komplikuje poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky krytej aktívami patriacimi ruskej centrálnej banke, ktoré sú zmrazené v belgickom depozitári cenných papierov Euroclear, píše FT.

kyjev Čítajte viac Dostane Kyjev Putinove peniaze? Skonfiškujte ich, vraví ruský analytik

Denník cituje internú analýzu ECB, podľa ktorej iniciatíva Komisie predpokladá priame financovanie vlád, keďže ECB by v takomto prípade kryla finančné záväzky členských štátov EÚ. Proti plánom Komisie sa sa stavia aj belgická vláda, ktorá sa obáva právnych problémov a odvetných opatrení zo strany Ruska.

Fico z Bruselu: Vojna na Ukrajine zostala na chrbte EÚ
Video

Šéfka európskej diplomacia Kaja Kallasová v pondelok (1. 12.) vyhlásila, že využitie reparačnej pôžičky, financované zo zmrazených ruských aktív, by posilnilo pozíciu Európy voči Moskve. „Je jasné, že Rusko dlhuje reparácie za škody, ktoré spôsobilo Ukrajine, a v skutočnosti správnym základom pre to je reparácia vo forme pôžičky založenej na zmrazených aktívach, zmrazených štátnych aktívach Ruska,“ uviedla Kallasová. Zdôraznila, že Únia musí riešiť právne výhrady Belgicka, aby „minimalizovala všetky riziká a prevzala svoj diel zodpovednosti“, povedala Kallasová.

Rusko / Sankcie / Rubeľ / Mena / Čítajte viac Depozitár Euroclear zažaluje Európsku úniu v prípade skonfiškovania zmrazených ruských aktív
Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Európska centrálna banka #vojna na Ukrajine #zmrazenie aktív
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"