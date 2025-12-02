Pravda Správy Svet Pápež zavŕšil prvú apoštolskú cestu. V Bejrúte ho vítalo 150-tisíc ľudí, vyzval na zmenu Blízkeho východu

Približne 150-tisíc ľudí sa v utorok zúčastnilo na omši pod holým nebom na pobreží Bejrútu, ktorú celebroval pápež Lev XIV. Pápež vyhlásil, že Blízky východ potrebuje nové prístupy, aby odmietol mentalitu pomsty a násilia a otvoril nové kapitoly v mene zmierenia a pokoja.

02.12.2025 14:45
Pope / Pápež / Lev XIV. / Foto: ,
Pápež Lev XIV. krátko pred odletom z Libanonu na medzinárodnom letisku v Bejrúte 2. decembra 2025
V posledný deň svojej trojdňovej návštevy sa Lev pomodlil v prístave Bejrútu, kde v lete 2020 došlo k výbuchu s vyše 220 obeťami na životoch, a navštívil Nemocnicu sv. Kríža neďaleko hlavného mesta.

Desaťtisíce ľudí od skorého rána prichádzali na miesto konania omše. Pápež svoj posledný deň v Libanone začal návštevou najväčšej nemocnice pre ľudí s mentálnymi ťažkosťami v regióne.

Následne sa presunul do bejrútskeho prístavu, kde 4. augusta 2020 došlo k výbuchu, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí, vyše 7-tisíc zranených a viac ako 300-tisíc ľudí prišlo o domov. Pápež niekoľko minút stál pred pamätníkom s menami všetkých obetí.

Potom zapálil sviečku, dotkol sa venca z červených ruží položenom pri pamätníku a zdvihol ruky k modlitbe. Zvítal sa aj s rodinami niektorých obetí, ktorí držali fotografie svojich blízkych.

Pápež vo svojej homílii vyjadril vďaku za vrúcne prijatie v Libanone, a uviedol, že krásu tejto krajiny zatieňujú mnohé problémy – politická nestabilita, hospodárska kríza, násilie i konflikty.

„Začínajú však žiariť malé svetlá v libanonskej noci, najmä úprimná a pravá viera libanonského ľudu, zakorenená vo vašich rodinách a živená kresťanskými školami,“ vyhlásil. Obyvateľov Libanonu vyzval, aby navrátili krajine jej bývalú slávu. „Libanon, vstaň! Buď domovom spravodlivosti a bratstva! Buď prorockým znamením pre celú Levantu,“ apeloval Lev.

Okrem toho vyzval tých, ktorí „majú politickú moc tu a vo všetkých krajinách poznačených vojnou a násilím“, aby vypočuli svojich ľudí, ktorí volajú po pokoji.

V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi libanonským militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, ktorý však naďalej pokračuje v útokoch. Mnohí sa obávajú ďalšej eskalácie.

zväčšiť Pápeža Leva XIV. (v papamobile) vítajú ľudia... Foto: SITA/AP, Domenico Stinellis
Pope / Lev XIV. / Pápeža Leva XIV. (v papamobile) vítajú ľudia pred začiatkom omše v Bejrúte 2. decembra 2025

Pápež Lev XIV. v utorok ukončí svoju návštevu Libanonu, kam v nedeľu pricestoval po štvordňovej návšteve Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi. V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom východe – tvoria asi 30 percent populácie.

V pondelok sa Lev v Bejrúte stretol s kresťanskými a moslimskými predstaviteľmi, v nedeľu absolvoval stretnutie so štátnymi predstaviteľmi, diplomatmi a zástupcami občianskej spoločnosti v prezidentskom paláci v Bejrúte.

