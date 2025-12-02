Pápež zavŕšil prvú apoštolskú cestu. V Bejrúte ho vítalo 150-tisíc ľudí, vyzval na zmenu Blízkeho východu

V posledný deň svojej trojdňovej návštevy sa Lev pomodlil v prístave Bejrútu, kde v lete 2020 došlo k výbuchu s vyše 220 obeťami na životoch, a navštívil Nemocnicu sv. Kríža neďaleko hlavného mesta.
Desaťtisíce ľudí od skorého rána prichádzali na miesto konania omše. Pápež svoj posledný deň v Libanone začal návštevou najväčšej nemocnice pre ľudí s mentálnymi ťažkosťami v regióne.
Následne sa presunul do bejrútskeho prístavu, kde 4. augusta 2020 došlo k výbuchu, ktorý si vyžiadal viac ako 220 obetí, vyše 7-tisíc zranených a viac ako 300-tisíc ľudí prišlo o domov. Pápež niekoľko minút stál pred pamätníkom s menami všetkých obetí.
Potom zapálil sviečku, dotkol sa venca z červených ruží položenom pri pamätníku a zdvihol ruky k modlitbe. Zvítal sa aj s rodinami niektorých obetí, ktorí držali fotografie svojich blízkych.Čítajte viac Pápež navštívil Libanon, krajina dala voľno celému národu. Lev prekvapil gestom, ktoré nemá obdobu
Pápež vo svojej homílii vyjadril vďaku za vrúcne prijatie v Libanone, a uviedol, že krásu tejto krajiny zatieňujú mnohé problémy – politická nestabilita, hospodárska kríza, násilie i konflikty.
„Začínajú však žiariť malé svetlá v libanonskej noci, najmä úprimná a pravá viera libanonského ľudu, zakorenená vo vašich rodinách a živená kresťanskými školami,“ vyhlásil. Obyvateľov Libanonu vyzval, aby navrátili krajine jej bývalú slávu. „Libanon, vstaň! Buď domovom spravodlivosti a bratstva! Buď prorockým znamením pre celú Levantu,“ apeloval Lev.
Okrem toho vyzval tých, ktorí „majú politickú moc tu a vo všetkých krajinách poznačených vojnou a násilím“, aby vypočuli svojich ľudí, ktorí volajú po pokoji.
V Libanone je od novembra 2024 v platnosti prímerie medzi libanonským militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, ktorý však naďalej pokračuje v útokoch. Mnohí sa obávajú ďalšej eskalácie.
Pápež Lev XIV. v utorok ukončí svoju návštevu Libanonu, kam v nedeľu pricestoval po štvordňovej návšteve Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty od nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi. V Libanone žije najväčší podiel kresťanov na Blízkom východe – tvoria asi 30 percent populácie.
V pondelok sa Lev v Bejrúte stretol s kresťanskými a moslimskými predstaviteľmi, v nedeľu absolvoval stretnutie so štátnymi predstaviteľmi, diplomatmi a zástupcami občianskej spoločnosti v prezidentskom paláci v Bejrúte.Čítajte viac Pápež Lev XIV. na svojej prvej zahraničnej ceste. V Turecku vyzval k zblíženiu národov