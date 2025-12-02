Wadephul: Putin sa opakovane vyhýba mierovým rokovaniam s Ukrajinou

„Vladimir Putin vždy hľadá nové výhovorky, prečo nechce rokovať,“ vyhlásil Wadephul počas stretnutia s egyptským rezortným partnerom Badrom Abdelattyom v Berlíne.
„Preto mám stále pochybnosti, či je skutočne pripravený o mieri vôbec hovoriť,“ dodal Wadephul.
Americký vyslanec Witkoff má v utorok v Moskve s ruským lídrom diskutovať o snahách ukončiť vojnu na Ukrajine. Fakt, že tieto rokovania sa vôbec konajú, naznačuje záujem Ruska „opäť zistiť, či je možné nejaké riešenie“, vyhlásil Wadephul.
Nemecký minister v utorok poďakoval administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa za úsilie ukončiť tento konflikt, súčasťou ktorého je podľa neho aj spomínané utorkové stretnutie v Moskve.
Wadephul ozrejmil, že v pondelok telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Obaja sa zhodli, že „je čas na prímerie“ a zdôraznili podporu Kyjevu. Podľa Wadephula tiež diskutovali o tom, že koniec vojny musí viesť k trvalému mieru a bezpečnosti na Ukrajine, ako aj vo zvyšku Európy.