Nawrocki verzus Orbán? Ich vzťahy kalí Rusko a prístup k Trumpovi, ale...

Prekvapila vás správa, že poľský prezident Karol Nawrocki zrušil stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, hoci pricestuje do Maďarska na stretnutie prezidentov Visegrádskej štvorky?
Trochu som prekvapený bol. Očividne sa také niečo môže stať, keď sa Maďarsko nekoordinuje dokonca ani s najbližšími partnermi. A neurobilo to ani v prípade stretnutia Orbána s Vladimirom Putinom v Moskve, ktorá mala geopolitické alebo minimálne symbolické následky. Výsledkom je, že Nawrocki skrátil svoju cestu do Maďarska. Vidím to však tak, že je to síce nepríjemnosť vo vzťahoch Budapešti s Varšavou, ale nie je to až taká vážna situácia.
Prečo si to myslíte?
Nawrocki tým do Budapešti poslal odkaz. Ale existujú hranice, ktoré pri kritike Orbána neprekročí ani on, a najmä ani poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS). Niektorí jej predstavitelia fakticky našli v Maďarsku azyl. Ten tam oficiálne získal bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski a exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra Budapešť v podstate tiež ochraňuje. Pre PiS je teda Orbán veľmi dôležitým partnerom a ideologickým spojencom. Samozrejme, Nawrocki sa svojím gestom do určitej miery od hlavnej poľskej opozičnej strany aj odlíšil. Ale vzťah PiS a Orbán bude pokračovať z dôvodov, ktoré som spomenul.Čítajte viac Zruší Orbán voľby, ak ich prehrá? A čo spraví s EÚ neliberálna V4? Vysvetľuje odborníčka
Čiže keby Orbán pred schôdzkou s Nawrockým nešiel do Moskvy, poľská hlava štátu by sa s maďarským premiérom stretla, však?
Ako som povedal, je to dôležitý vzťah. Ale pod povrchom je tam aj napätie. Pozrite sa na Nawrockého cesty. Už bol v Prahe aj Bratislave. Z V4 mu zostala Budapešť posledná. Môžeme si položiť otázku, prečo to tak je. Problémom sú Orbánove väzby na Rusko. Aj keď to nie je úplne rovnaké, proruskú politiku vidíme aj na Slovensku, ale ako vravím, v Bratislave už Nawrocki bol. Takže to, že do Budapešti mal ísť poľský prezident až teraz, je tiež symbolické. Ale súhlasím s vami, že Nawrocki by sa s Orbánom stretol, keby nebol maďarský predseda vlády minulý týždeň v Moskve.
Z čoho okrem maďarských väzieb na Rusko vyplýva napätie medzi Nawrockým a stranou PiS a Orbánom?
Vzťah Moskvy s Budapešťou v tom zohráva najdôležitejšiu úlohu. Ale v istom zmysle existuje aj konkurencia medzi PiS a Fideszom a Orbánom. Tú nevidíme v prípade kontaktov s Prahou a Bratislavou. Hovorím o tom, že Nawrocki a Orbán sa do istej miery predbiehajú v tom, kto bude mať väčší vplyv na vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je očividné, že aj v Poľsku sa rýchlo šíria protiukrajinské nálady, za čím stojí strana Konfederácia a čiastočne aj PiS. Ale spôsob, ako deštruktívne pristupuje maďarská vláda k európskemu bezpečnostnému poriadku a čo o ňom hovorí Washingtonu, je absolútne neporovnateľný s prístupom Nawrockého. To tiež prispieva k istému napätiu medzi poľským prezidentom a maďarským režimom. Ale netýka sa to len Ruska. Spočiatku to vyzeralo tak, že Nawrocki má výhodu, a do Bieleho domu sa dostal skôr ako Orbán. Ale v posledných mesiacoch je vidieť, že Američania sú viac v spojení s Budapešťou ako s poľským prezidentským palácom.
Už v apríli na budúci rok sa budú v Maďarsku konať parlamentné voľby. Čo v tomto momente chce Orbán od Moskvy?
Veľa rôznych vecí na viacerých úrovniach. Orbán má v kampani dva hlavné ciele. Prvým je, aby to vyzeralo tak, že naozaj môže byť súčasťou vysokej hry na diplomatickej scéne. Je to odkaz pre maďarských voličov. Orbán ich chce presvedčiť, že ovplyvňuje globálnu politiku a že pod jeho vedením má krajina v medzinárodných vzťahoch väčšiu váhu. Toto stálo aj za snahou zorganizovať v Budapešti mierový summit Trumpa s Putinom. Orbána by to symbolicky posilnilo. Do toho zapadá aj premiérova cesta do Washingtonu a do Moskvy. No dojem zo stretnutia s Putinom bol skôr rozpačitý a oslabil ho aj prekladateľský škandál (maďarská tlmočníčka verejne nesprávne prekladala slová ruského diktátora, pozn. red.). Druhá vec, ktorá súvisí so vzťahmi s Kremľom, je, že predseda vlády sa pred voľbami chce vyhnúť akýmkoľvek problémom na maďarskom energetickom trhu. Je to teda viac pragmatický cieľ. To bol dôvod, prečo bolo pre neho dôležité získať od Američanov výnimku z protiruských sankcií. Toho sa týka aj moja hypotéza, prečo bol Orbán minulý týždeň v Moskve.Čítajte viac Smerom k Ficovi a Orbánovi? Babiš chce riadiť štát ako firmu, ale v Kremli s Putinom ho neuvidíte, tvrdí odborník
Aké teda máte na to vysvetlenie?
Mám dve vysvetlenia a uznávam, že obe sú hypotetické. Prvé je, že Rusi boli trochu nespokojní s výsledkami Orbánovej cesty do Washingtonu. Nie úplne sa im páči, že Maďarsko sľúbilo, že bude nakupovať americký skvapalnený plyn, a za ešte väčší problém pokladajú, že Budapešť získa z USA jadrové palivo od spoločnosti Westinghouse. Takže možno si Putin chcel zavolať Orbána do Moskvy, aby mu tieto energetické veci vysvetlil, a aby ho v istom zmysle aj trochu ponížil a ukázal svetu, že maďarského premiéra kontroluje. A veľmi ľahko ste tento dojem mohli nadobudnúť, keď ste sledovali verejné vystúpenie oboch lídrov. Ale mám tiež druhé hypotetické vysvetlenie Orbánovej cesty.
V čom spočíva?
Maďari dychtia po tom, aby získali podiel v Lukoile a Gazpromnefte, ktorých pobočky potrebuje Rusko predať v strednej, vo východnej a v juhovýchodnej Európe, teda v Srbsku, Rumunsku či Bulharsku. Maďarsko má osobitný záujem o kúpu akciového balíka srbskej spoločnosti NIS, ktorá vlastní rafinériu v Pančeve. Uvidíme, či v najbližších dňoch Gazpromnefť (ruské firmy vlastnia viac ako 50 percent NIS-u, pozn. red.) ohlási, že Budapešť vo svojej snahe uspela. Keď áno, bude sa dať povedať, že Orbánova cesta do Moskvy bola relatívne úspešná. Ak však Maďarsko nenaplní svoj cieľ v Srbsku, potom to len zvýrazní dojem, že Rusi chceli najmä ukázať, že stále si držia Orbána pod kontrolou.