Izraelská armáda si od Hamasu prevzala nešpecifikované „nálezy“

Vojaci izraelských ozbrojených síl si v utorok popoludní prostredníctvom Červeného kríža od palestínskeho militantného hnutia Hamas prevzali bližšie nešpecifikované „nálezy“. Vyplýva to z vyhlásenia armády, na ktoré upozornil portál Times of Israel. Prípadné odovzdanie jedného z dvoch posledných tiel zosnulých rukojemníkov Hamas v utorok neavizoval.

02.12.2025 16:00
Israel Palestinians Gaza hostages Foto: ,
Členovia hnutia Hamas hľadajú pod troskami v meste Chán Júnis telá izraelských rukojemníkov, 19. októbra 2025.
Pozostatky sa podľa palestínskych médií našli v meste Bejt Lahíja na severe Pásma Gazy. O koho z rukojemníkov ide, nie je jasné, izraelská polícia ich aktuálne preváža na analýzu do forenzného inštitútu v Tel Avive.

K 2. decembru boli v Pásme Gazy pozostatky posledných dvoch zavraždených rukojemníkov – izraelského vojaka Rana Gviliho a thajského občana Sudthisaka Rinthalaka. Oboch zavraždili militanti Hamasu počas útoku na južný Izrael 7. októbra 2023.

Na začiatku prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých a minulý týždeň vrátil ostatky 26. mŕtveho rukojemníka.

