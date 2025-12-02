Nemecká armáda je o 20-tisíc nábojov ľahšia. Zrejme nešlo o náhodnú lúpež

Magazín Der Spiegel uviedol, že na základe počiatočnej kontroly zlodeji ukradli 10-tisíc nábojov pre pištole, 9 900 nábojov pre útočné pušky a tzv. dymovú muníciu.
Armádny hovorca pre AFP potvrdil, že munícia zmizla „z prívesu civilného dopravného vozidla“. Podľa neho sa to zistilo pri dodaní zásielky do kasární, kam smerovala. „Krádež bola okamžite nahlásená príslušným bezpečnostným a vyšetrovacím orgánom. Berieme tento incident veľmi vážne a vykonávame dôkladné vyšetrovanie,“ povedal hovorca.
Podľa magazínu Der Spiegel sa vodič auta prevážajúceho muníciu zrejme spontánne rozhodol stráviť noc v hoteli v meste Burg, kde náboje ukradli neznámi páchatelia.
Magazín s odvolaním sa na zdroje z nemeckých ozbrojených síl naznačil, že zrejme to nebola „náhodná lúpež“. „Obávajú sa skôr, že páchatelia prepravu munície sledovali a zaútočili, keď vodič neplánovane zastavil v Burgu,“ uviedol Der Spiegel.Čítajte viac Bratia v zbrani: Nemci za Merkelovej trénovali Putinových vojakov, ako viesť vojnu. Potom prišla anexia Krymu