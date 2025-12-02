Witkoff dorazil do Kremľa, predtým sa prešiel po Moskve

Ruský denník Izvestija zverejnil zábery, na ktorých Witkoff vchádza do areálu Kremľa v sprievode výkonného riaditeľa Ruského fondu priamych investícií (RFPI) a jedného z ruských vyjednávačov Kirilla Dmitrijeva. Agentúra Interfax v tejto súvislosti poznamenala, že Witkoff s Dmitrijevom neprišli do Kremľa autom, ale išli pešo ako bežní návštevníci.
Witkoff priletel podľa médií do ruskej metropoly dnes. Ďalšia ruská tlačová agentúra TASS neskôr napísala, že americký zvláštny vyslanec obedoval v reštaurácii s ruským splnomocnencom Dmitrijevom a potom sa prešli centrom Moskvy.
Izvestija zverejnila video, na ktorom je vidieť okrem Witkoffa a Dmitrijeva tiež Kushner. Podľa záberov sa prechádzali centrom Moskvy blízko hotela Metropol, ktorý je v pešej blízkosti od Červeného námestia a Kremľa, dodal denník. Na záver videa je vidieť, ako skupina nasadá do áut.
Witkoff sa v nedeľu na Floride zúčastnil na stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na sieti X napísal, že návrh novembrovej mierovej dohody o ukončení ruskej vojny na Ukrajine z Ženevy bol po následných rozhovoroch medzi americkými a ukrajinskými vyjednávačmi na Floride vylepšený.