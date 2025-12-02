Polícia odmietla tvrdenia mníšky, že ju bodol neznámy cudzinec

Chorvátska polícia uviedla, že začala vyšetrovanie prípadu po tom, čo ženu v piatok prijali do nemocnice v Záhrebe s ľahkým poranením brucha spôsobeným ostrým predmetom. Správy o zraneniach mníšky sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach spolu s tvrdeniami, že ju pri nábožensky motivovanom útoku bodol zahraničný pracovník alebo migrant.
Počas víkendu sa na internete rozšírili aj tvrdenia, že páchateľ počas útoku zakričal: „Alláhu akbar!" Takéto ničím nepodložené správy viedli viacerých prispievateľov k výzvam na masové deportácie cudzincov, ktoré sa v krajine s necelými štyrmi miliónmi obyvateľov rýchlo stali virálnymi.
„Útok na mníšku v Záhrebe je útokom na hodnoty chorvátskej spoločnosti a Európy, ktorých korene tkvejú v kresťanstve,“ napísala na portáli X konzervatívna poslankyňa Marijana Petirová.
Polícia v chorvátskej metropole však v utorok uviedla, že tridsaťpäťročná žena si „zranenie nožom“ spôsobila sama, pričom následne na polícii podala falošné trestné oznámenie, v ktorom tvrdila, že ju napadol neznámy muž. Podľa miestnych úradov môže byť žena stíhaná pre trestný čin krivého obvinenia, za čo jej v prípade dokázania viny hrozí niekoľkoročné väzenie.