Polícia odmietla tvrdenia mníšky, že ju bodol neznámy cudzinec

Chorvátska mníška je podozrivá, že si sama spôsobila zranenia bodnou zbraňou a následne tvrdila, že ju napadol neznámy cudzinec. Informovala o tom v utorok chorvátska polícia, keď správy o ženiných zraneniach vyvolali rozhorčenie miestnych pravicových zoskupení, ktoré v súvislosti s incidentom hovoria o útoku zahraničného pracovníka alebo migranta.

02.12.2025 19:23
Chorvátska polícia uviedla, že začala vyšetrovanie prípadu po tom, čo ženu v piatok prijali do nemocnice v Záhrebe s ľahkým poranením brucha spôsobeným ostrým predmetom. Správy o zraneniach mníšky sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach spolu s tvrdeniami, že ju pri nábožensky motivovanom útoku bodol zahraničný pracovník alebo migrant.

Počas víkendu sa na internete rozšírili aj tvrdenia, že páchateľ počas útoku zakričal: „Alláhu akbar!" Takéto ničím nepodložené správy viedli viacerých prispievateľov k výzvam na masové deportácie cudzincov, ktoré sa v krajine s necelými štyrmi miliónmi obyvateľov rýchlo stali virálnymi.

„Útok na mníšku v Záhrebe je útokom na hodnoty chorvátskej spoločnosti a Európy, ktorých korene tkvejú v kresťanstve,“ napísala na portáli X konzervatívna poslankyňa Marijana Petirová.

Polícia v chorvátskej metropole však v utorok uviedla, že tridsaťpäťročná žena si „zranenie nožom“ spôsobila sama, pričom následne na polícii podala falošné trestné oznámenie, v ktorom tvrdila, že ju napadol neznámy muž. Podľa miestnych úradov môže byť žena stíhaná pre trestný čin krivého obvinenia, za čo jej v prípade dokázania viny hrozí niekoľkoročné väzenie.

