Okamurovi pred domom opäť viala ukrajinská vlajka. Na druhý deň zmizla aj so stožiarom

Jeden zo susedov šéfa českého parlamentu Tomia Okamury pred jeho domom v Prahe znova vztýčil stožiar s ukrajinskou vlajkou.

02.12.2025 20:50
Samotný muž to potvrdil českému Denníku N. Na druhý deň však stožiar s vlajkou zmizol a nikto nevie ako a kam, informuje web Novinky.cz.

Stožiar s ukrajinskou vlajkou postavil muž v pondelok večer na pozemku, ktorý má patriť súkromnej spoločnosti a ktorý susedí s pozemkom, na ktorom stojí dom predsedu krajne pravicovej SPD Tomia Okamuru. Podľa muža, ktorý vlajku vyvesil, stožiar v utorok dopoludnia zmizol. Mohla to podľa neho urobiť odborná firma najatá políciou. Tá to však odmietla. „Polícia ČR stožiar s vlajkou neodstránila ani nenajala žiadnu firmu, ktorá by toto vykonala," zamietol špekulácie hovorca policajného prezídia Ondřej Moravčík.

„Vzhľadom na to, že ide o chránený objekt, spadá celá vec do gescie ochrannej služby," povedal Novinkám hovorca pražskej polície Jan Daněk a odkázal na svojho kolegu z ochrannej služby. Hovorca Ochrannej služby Polície ČR Tomáš Procházka sa však v utorok k celej veci nemohol hneď vyjadriť, pretože nemal potrebné podklady.

