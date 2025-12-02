Hral sa na Hitlera. Člen AfD po víkendovom prejave v strane skončil

K incidentu došlo v sobotu v meste Giessen na zakladajúcom kongrese mládežníckeho hnutia AfD nazvaného Generation Deutschland (Generácia Nemecko). Málo známy člen AfD Alexander Eichwald sa usiloval o zvolenie do vedenia, no jeho prejav použitými slovnými obratmi, gestikuláciou a vyslovovaním hlásky R pripomínal vodcu nacistického Nemecka Adolfa Hitlera.
„Našou národnou povinnosťou je chrániť nemeckú kultúru pred zahraničným vplyvom,“ povedal a tiež uviedol, že „menšina sa prispôsobuje väčšine, nie naopak“.
Prístup, podľa ktorého si krajina môže vybrať, koho vpustí na svoje územie, označil ako chovateľov psov, ktorí si „vždy vyberú len určité plemená“. O ľuďoch, ktorí sa narodili v Nemecku, ale majú iný pôvod, povedal: „Nikdy by ste nepovedali prasaťu, ktoré sa narodilo v kravíne, že je to krava.“ Dodal, že „Nemec by už nikdy nemal byť vo svojej vlasti urážaný a ponižovaný za hrdosť na svoj národ a kultúru“.
Chrupalla v pondelok večer v televíznej relácii povedal: „Už dostal oznámenie o vylúčení zo strany a stranu opustí. Nechceme v našej strane ľudí ako (on).“ Prejav označil za „zlú satiru“ a povedal, že Eichwald vstúpil do AfD len pred dvoma mesiacmi.Čítajte viac V nemeckom Giessen to vrelo: Desaťtisíce protestovali proti novej mládeži AfD, polícia nasadila vodné delá
Mladý politik je členom miestnej organizácie AfD v Herforde, ktorá už uviedla, že ho vylúčila z frakcie v tamojšej mestskej rade.
Hneď po jeho prejave samotní členovia AfD spochybnili, či bol jeho príspevok myslený vážne alebo išlo o provokáciu. Jeden z nich sa ho opýtal, či nie je nasadeným informátorom tajnej služby.
Eichwald to odmietol s tým, že jeho výrazné R je dôsledkom toho, že patrí k ruským Nemcom, ktorí sa vrátili do Nemecka po páde Sovietskeho zväzu.