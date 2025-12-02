Detský hrdina páli bazukou na narkoteroristov či sprznený hit. Trump a Hegseth zneužívajú kultúru na politiku

O deň skôr vydavateľ kanadskej detskej knižnej série o korytnačke menom Franklin odsúdil príspevok ministra obrany Petea Hegsetha s falošnou obálkou knihy s titulom Franklin mieri na narkoteroristov, na ktorom korytnačka v uniforme amerického vojaka z vrtuľníka útočí bazukou na lode.
„Toto video je zlé a odporné. Nikdy ma ani moju hudbu nezaťahujte do svojej nehumánnej agendy,“ napísala Carpenterová na sociálnej sieti X v odpovedi na príspevok Bieleho domu. Ten v popise citoval text jej piesne Juno, ktorá hrá vo videu. "Už si niekedy skúsil toto?
Námietky proti tomu, aby Trumpova administratíva používala ich piesne a autorsky chránený materiál, v minulosti vznieslo množstvo hudobníkov. Podľa agentúry AP sú medzi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrig, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dion, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N' Roses a R.E.M.
V pondelok sa šéf Pentagou stal terčom kritiky od vydavateľa Kids Can Press za zmanipulovaný obrázok postavy z kníh pre deti. „Koryttačka Franklin je milovaná kanadská ikona, ktorá inšpirovala generácie detí a predstavuje láskavosť, empatiu a inkluzivitu. Dôrazne odsudzujeme akékoľvek hanlivé, násilné alebo neoprávnené použitie mena alebo obrazu Franklina, ktoré je v priamom rozpore s týmito hodnotami,“ napísal vydavateľ na X.
Americká armáda od začiatku septembra v Karibiku a v Tichom mori podnikla niekoľko úderov na lode, ktorých posádky Trumpova administratíva viní z pašovania drog. Pri kontroverzných útokoch prišlo o život viac ako 80 ľudí.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi