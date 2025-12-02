Pravda Správy Svet Detský hrdina páli bazukou na narkoteroristov či sprznený hit. Trump a Hegseth zneužívajú kultúru na politiku

Americká popová speváčka Sabrina Carpenterová sa dnes ohradila proti použitiu svojej piesne vo videomontáži venovanej imigračným raziám, ktorú na sociálnych sieťach zverejnil Biely dom.

02.12.2025 21:36
O deň skôr vydavateľ kanadskej detskej knižnej série o korytnačke menom Franklin odsúdil príspevok ministra obrany Petea Hegsetha s falošnou obálkou knihy s titulom Franklin mieri na narkoteroristov, na ktorom korytnačka v uniforme amerického vojaka z vrtuľníka útočí bazukou na lode.

„Toto video je zlé a odporné. Nikdy ma ani moju hudbu nezaťahujte do svojej nehumánnej agendy,“ napísala Carpenterová na sociálnej sieti X v odpovedi na príspevok Bieleho domu. Ten v popise citoval text jej piesne Juno, ktorá hrá vo videu. "Už si niekedy skúsil toto?

Námietky proti tomu, aby Trumpova administratíva používala ich piesne a autorsky chránený materiál, v minulosti vznieslo množstvo hudobníkov. Podľa agentúry AP sú medzi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrig, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dion, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N' Roses a R.E.M.

V pondelok sa šéf Pentagou stal terčom kritiky od vydavateľa Kids Can Press za zmanipulovaný obrázok postavy z kníh pre deti. „Koryttačka Franklin je milovaná kanadská ikona, ktorá inšpirovala generácie detí a predstavuje láskavosť, empatiu a inkluzivitu. Dôrazne odsudzujeme akékoľvek hanlivé, násilné alebo neoprávnené použitie mena alebo obrazu Franklina, ktoré je v priamom rozpore s týmito hodnotami,“ napísal vydavateľ na X.

