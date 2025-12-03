ONLINE: Putinov mier stojí na troch pilieroch. Bez nich nebude, píše NBC

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 379 dní
7:06 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok večer vyhlásil, že počas rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi v Moskve došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa denníka New York Post zároveň naznačil, že prekážku predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR.
„To, čo sa snažíme zistiť, je, či je možné ukončiť vojnu spôsobom, ktorý ochráni budúcnosť Ukrajiny a s ktorým by mohli súhlasiť obe strany,“ povedal Rubio pre televíziu Fox News. Spojené štáty podľa neho veria, že kompromis „im (Ukrajine) umožní nielen obnoviť ich ekonomiku, ale aj prosperovať ako krajina“.
Na otázku, nakoľko verí v dosiahnutie mieru, Rubio odpovedal: „Ťažko povedať…, pretože v konečnom dôsledku rozhodnutia v prípade Ruska musí urobiť sám Putin. Nie jeho poradcovia, ale Putin.“ Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za „najnelogickejšiu vojnu“ a dodal, že „v tej vojne v skutočnosti nikto nevyhráva“.
6:41 Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027. TASR o tom informuje s odvolaním sa na tlačové vyhlásenia oboch inštitúcií.Čítajte viac Koniec ruského plynu v roku 2027, dohodla sa EÚ. Slovensku a Maďarsku postupne zastavia aj ruskú ropu
6:15 Ruský prezident Vladimir Putin nikdy neskrýval svoje tvrdé požiadavky, píše americká NBC.
Snaží sa o dobytie celého východného priemyselného regiónu Donbas na Ukrajine, vrátane spornej Doneckej oblasti a Luhanska kontrolovaného Ruskom. (Rusko ovláda približne pätinu územia Ukrajiny.) Vyzval tiež na „demilitarizáciu“ Ukrajiny, čo by v podstate znamenalo jej obranyschopnosť zníženú na minimum, a aby bola konečná mierová dohoda uznaná medzinárodným právom.
„Existujú tri piliere, v ktorých neurobíme kompromisy,“ povedal ruský predstaviteľ informovaný o tejto záležitosti pod podmienkou anonymity. „Prvým je územie Donbasu. Druhým je obmedzenie ukrajinských ozbrojených síl. Tretím je uznanie územia Amerikou a Európou.“
Moskva je podľa slov tohto predstaviteľa pripravená byť flexibilná v niektorých sekundárnych otázkach, napríklad pri stovkách miliárd dolárov ruského majetku zmrazeného v Európe na začiatku vojny. Ukrajina a jej európski spojenci požadujú, aby tieto prostriedky boli použité na podporu rozbitej ukrajinskej ekonomiky, uviedla NBC.
Rusko a USA sa nijako nepriblížili ani nijako nevzdávali vyriešenia krízy na Ukrajine, povedal v utorok po rokovaní splnomocnenca amerického prezidenta Stevea Witkoffa a ruského prezidenta Vladimira Putina poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Americkí vyjednávači sa vrátia do USA a budú informovať prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa dohodli, že samotný obsah terajších rozhovorov nezverejnia s ohľadom na ich dôvernú povahu.
Putin v utorok európske krajiny obvinil zo snahy celý mierový proces zablokovať. Európania predkladajú požiadavky, ktoré sú pre Rusko absolútne neprijateľné, vyhlásil šéf Kremľa. „Nemajú žiadnu mierovú agendu, sú na strane vojny,“ tvrdil Putin, ktorý ďalej okrem iného obvinil európskych predstaviteľov z toho, že podľa neho bránia Trumpovi v dosiahnutí mieru. Ukrajina ruskej vojenskej agresii čelí aj s pomocou viacerých európskych krajín, ktoré jej poskytujú okrem iného vojenské vybavenie. Ukrajinci však disponujú aj americkými zbraňami.
Rusku sa ani takmer štyri roky od začiatku najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny nepodarilo menšiu susednú krajinu dobyť, poznamenala agentúra Reuters. Pripomenula, že Ukrajina aj niektoré európske krajiny opakovane varovali, že ak by Rusko zvíťazilo vo vojne proti Ukrajine, mohlo by zaútočiť na niektorú z členských krajín NATO, čo Moskva opakovane popiera.
„Včera (v pondelok) povedal, že je pripravený bojovať celú zimu. Dnes sa vyhráža námorným prístavom a slobodnej plavbe,“ reagoval na vyjadrenie šéfa Kremľa ukrajinský minister zahraničia Sybiha na platforme X. „Rusko musí ukončiť krviprelievanie, ktoré sa začalo. Ak sa tak nestane a Putin znovu napľuje svetu do tváre, musí to mať následky,“ dodal s tým, že je čas donútiť „zdroj vojny v Moskve, aby ju ukončil“. Putin vyhlásil, že jeho krajina rozšíri útoky proti ukrajinským prístavom v reakcii na útoky na lode ruskej tieňovej flotily v Čiernom mori.