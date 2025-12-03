Juhokórejský prezident priznáva dilemu: chce sa ospravedlniť KĽDR za provokácie svojho predchodcu

„Cítim, že by som sa mal ospravedlniť, ale váham to povedať nahlas. Obávam sa, že ak to urobím, mohlo by to byť použité ako krmivo pre ideologické boje alebo obvinenia z priazne voči Severu (KĽDR),“ poznamenal I Če-mjong.
Prezident reagoval na obvinenia, podľa ktorých Jun nariadil armáde vypustiť nad Pchjongjang drony a rozšíriť propagandistické letáky v snahe vyprovokovať vojenskú reakciu. Takýto postup by posilnil exprezidentovo odôvodnenie vyhlásenia stanného práva pod zámienkou národnej núdze, píše AFP.Čítajte viac Predseda juhokórejského parlamentu a vodca Severnej Kórey Kim Čong-un si v Číne podali ruky
Juhokórejskí prokurátori v tejto súvislosti minulý mesiac vzniesli voči Jun Sok-jolovi nové obvinenia z napomáhania nepriateľovi. Jun a ďalšie osoby sa podľa vyhlásenia „spriahli s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré by umožnili vyhlásenie stanného práva, čím zvýšili hrozbu medzikórejskej ozbrojenej konfrontácie a poškodili verejné vojenské záujmy“.
Jun vyvolal v Južnej Kórei politickú krízu, keď v decembri 2024 nakrátko vyhlásil stanné právo a do parlamentu poslal vojakov v snahe zabrániť poslancom, aby jeho rozhodnutie zrušili. Neuspel a v januári ho ako prvého prezidenta v krajine vzali do väzby.Čítajte viac Juhokórejský exprezident sa vyzliekol, aby sa vyhol výsluchu
Z funkcie ho odvolali v apríli a voliči si po júnových voľbách zvolili jeho nástupcu, ktorým sa stal I Če-mjong. Juna naďalej súdia pre obvinenia zo vzbury a ďalších porušení zákona v súvislosti s vyhlásením stanného práva.
Severná a Južná Kórea sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna z rokov 1950 – 1953 sa skončila prímerím, nie mierovou zmluvou.