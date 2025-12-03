Pravda Správy Svet India chce od Ruska kúpiť ďalšie systémy S-400, Moskva to zvažuje

India chce od Ruska kúpiť ďalšie systémy S-400, Moskva to zvažuje

India má záujem o kúpu ďalších ruských protilietadlových raketových systémov S-400 Triumf, oznámil Dmitrij Šugajev, ktorý je predsedom ruskej Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS). Moskva podľa neho možný predaj zvažuje, informovala agentúra TASS.

03.12.2025 09:05
debata (1)
Ukrajinci zničili systém S-400. Ruská protivzdušná obrana sa nevie brániť
Video

Otázka obstarania systémov S-400, ktoré India už má vo svojom arzenáli, môže byť jednou z tém nadchádzajúceho stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s indickým premiérom Naréndrom Módim v Naí Dillí. Stretnutie sa uskutoční v rámci Putinovej štátnej návštevy Indie 4. a 5. decembra.

„Indickí vojenskí experti prejavujú veľký záujem o najnovšie ruské systémy protivzdušnej obrany, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné. Indická strana chce mať samozrejme viac takýchto systémov,“ uviedol Šugajev s tým, že Rusko takéto možnosti zvažuje a v tomto smere spolupracuje s Indiou.

Predseda FSVTS tiež podľa TASS pripomenul, že indické ozbrojené sily ocenili použitie systémov S-400 počas operácie Sindoor, ktorá je kódovým označením indických útokov na údajné ciele teroristov na území Pakistanu z mája tohto roka.

Poníženie ruskej PVO. Ukrajinský dron si sadol na Buk, viezol sa 15 km a nafotil vojakov - potom vybuchol
Video

Operácii predchádzal aprílový útok militantov na turistov v Indiou kontrolovanej časti Kašmíru, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. Situáciu sa podarilo upokojiť po intervencii USA, ktoré sprostredkovali prímerie.

S-400 Triumf je ruský protilietadlový raketový systém stredného a veľkého dosahu. Je určený na likvidáciu moderných i pokročilých prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú taktické a strategické bombardéry, taktické balistické strely a balistické rakety stredného doletu, nadzvukové vzdušné ciele, ale aj lietadlá včasnej výstrahy.

Ide o jediný systém, ktorý je schopný selektívne pracovať až so štyrmi rôznymi typmi rakiet, ktoré majú rozdielnu štartovaciu hmotnosť a dolet, čím dokáže vytvoriť vrstvenú obranu. Vysoký stupeň automatizácie umožnil výrazne znížiť obslužný personál.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #India #protivzdušná obrana #ruské zbrane #vojna na Ukrajine #S-400 Triumf
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"