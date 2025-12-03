Peskov poprel, že by Putin priamo zamietol americký plán na ukončenie vojny

Po takmer päťhodinovom rokovaní Putina so splnomocnencom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom povedal poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov novinárom, že Rusko a USA nedospeli ku kompromisu.
Peskov dnes na otázku novinárov, či Putin pri stretnutí s Američanmi odmietol americký plán, odpovedal, že takáto formulácia by bola nesprávna. „Vec spočíva v tom, že takáto priama výmena názorov sa včera uskutočnila prvýkrát, a ako bolo včera povedané, niektoré veci boli prijaté, iné označené za neprijateľné, ale to je normálny pracovný proces pri hľadaní kompromisu,“ povedal hovorca podľa agentúry Interfax.
Peskov podľa agentúry TASS tiež vyhlásil, že rusko-amerických rokovaní bude toľko, koľko ich bude potrebných na dosiahnutie mieru. Úspech rozhovorov ale závisí od ich diskrétnosti, uviedol. Dodal, že Kremeľ nezverejní detaily z rokovania.
Rusko a USA sa nijako nepriblížili ani nijako nevzdávali vyriešenia krízy na Ukrajine, povedal po rokovaní v Kremli Ušakov. Podľa poradcu doteraz nebolo nájdené riešenie ohľadom otázky územia, americká strana ale Rusom predložila svoje návrhy. „Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale je možné diskutovať o niektorých amerických riešeniach,“ povedal.
Rusko požaduje, aby mu pripadol celý Donbas na východe Ukrajiny, hoci celý tento región nekontroluje. Kyjev takúto požiadavku odmieta.