Poľský inštruktor v Tatrách vysekal lezecké istenie, prišiel o licenciu

Poľský zväz alpinistov (PZA) odobral licenciu jednému zo svojich inštruktorov a trénerov športového lezenia po tom, čo podľa zväzu odstránil istiace body z troch lezeckých ciest na Zadnom Koščielci vo Vysokých Tatrách. Zväz oznámil, že zásah bol vykonaný bez súhlasu poľského Tatranského národného parku (TPN) a bez konzultácie s lezeckou komunitou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

03.12.2025 11:36
Podľa PZA inštruktor spolu s účastníkmi svojho kurzu vysekal trvalé istenia. Vedenie zväzu vyhlásilo, že ide o konanie nezlučiteľné s tatranskou etikou a v rozpore s platnými pravidlami. Pred rozhodnutím o odobratí oprávnení zväz analyzoval materiály zverejnené na sociálnych sieťach aj vysvetlenia samotného alpinistu. Voči rozhodnutiu sa možno odvolať na valnom zhromaždení delegátov PZA.

Tatranský národný park potvrdil, že nedostal žiadny formálny podnet na odstránenie istiacich kotiev z daných ciest, čo podľa neho znamená, že práce boli vykonané svojvoľne. Pripomenul, že každé odstránenie alebo vytyčovanie novej lezeckej línie v parku vyžaduje jeho súhlas.

Incident vyvolal napätie v poľskej lezeckej komunite. Vysokohorský klub Sakwa, do ktorého patria dotknutí lezci, sa od ich konania dištancoval. Zároveň informoval, že činnosť členov pozastavil do objasnenia prípadu. Lezci vo svojom stanovisku uviedli, že konali na žiadosť inštruktora, ktorého považovali za autoritu.

Účastníci akcie tvrdili, že konali v súlade s Tatranským dohovorom z roku 2004, ktorý definuje zásady používania pevných istiacich bodov v Tatrách.

