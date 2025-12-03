Prezidenti krajín V4 sa zišli v maďarskom Ostrihome

Predchádzajúci summit prezidentov krajín V4 sa konal 16. decembra 2024 v poľskej Visle. Išlo o prvé stretnutie pre vtedy nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v tomto formáte. Predsedovia vlád krajín tohto zoskupenia sa naposledy stretli vlani vo februári v Prahe.
Cieľom stretnutia prezidentov Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska je potvrdiť spoločný záujem pokračovať v spolupráci medzi krajinami a zároveň rozvíjať vzájomné porozumenie v stredoeurópskom regióne. Hlavy štátov budú počas plenárneho rokovania diskutovať aj o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Medzinárodného vyšehradského fondu.
Medzi témami rokovania je zvýšenie konkurencieschopnosti, najmä v kontexte posilnenia produktivity, modernizácie a posilnenia postavenia stredoeurópskeho regiónu, ako aj revolúcia v oblasti umelej inteligencie (AI), kde si hlavy štátov vymenia pohľady na efektívne využívanie AI a moderných technológií pre posilnenie ekonomickej pozície Európy.
V rámci pracovného obeda budú hlavy štátov diskutovať o úlohe vyšehradskej spolupráce pri riešení spoločných výziev, napríklad v oblasti bezpečnosti, obrany, migrácie, dopravy či energetickej bezpečnosti.