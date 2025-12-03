Netradičný bruselský betlehem bez tvárí vyvolal kontroverzie. Ježiškovi sťali hlavu

Kontroverzný betlehem má podobu látkových siluet bez rysov tváre. Jeho autorka Victoria-Maria Geyerová zvolila univerzálne stvárnenie, v ktorom sa môže vidieť každý návštevník. Nemecká dizajnérka žije v Bruseli a je praktizujúcou katolíčkou. Ako vysvetlila, svoju inštaláciu navrhla v 360 stupňoch, aby si ju každý mohol prezrieť zo všetkých uhlov.
Časť verejnosti však považuje prevedenie za málo čitateľné a kladie otázky aj ohľadom nákladov na realizáciu, píše portál The Brussels Times.
Navyše, negatívne reakcie pribudli potom, keď neznámy páchateľ cez víkend poškodil figúrku Ježiška a ukradol mu hlavu. Mesto následne zaviedlo dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu inštalácie.
Nie je to však po prvý raz, čo sa betlehem na Grand Place stal terčom vandalov. V roku 2017 zmizla celá figúrka Ježiška a nikdy ju nenašli. V roku 2014 bola hlava Ježiška odstránená aktivistami počas politickej demonštrácie a v roku 2015 bol betlehem cez noc zničený.