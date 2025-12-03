Pravda Správy Svet Netradičný bruselský betlehem bez tvárí vyvolal kontroverzie. Ježiškovi sťali hlavu

Netradičný bruselský betlehem bez tvárí vyvolal kontroverzie. Ježiškovi sťali hlavu

Betlehem na bruselskom námestí Grand Place vyvolal vlnu nevôle. Dôvodom je netradičné spracovanie témy. Inštalácia figúr bez tvárí rozdelila návštevníkov. Po víkendovom vandalizme, keď bola figúrka Ježiška sťatá a jej hlava z výstavy ukradnutá, mesto zaviedlo dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu inštalácie.

03.12.2025 13:20
Vianočný Brusel s netradičným betlehemom
Zdroj: Reuters

Kontroverzný betlehem má podobu látkových siluet bez rysov tváre. Jeho autorka Victoria-Maria Geyerová zvolila univerzálne stvárnenie, v ktorom sa môže vidieť každý návštevník. Nemecká dizajnérka žije v Bruseli a je praktizujúcou katolíčkou. Ako vysvetlila, svoju inštaláciu navrhla v 360 stupňoch, aby si ju každý mohol prezrieť zo všetkých uhlov.

Časť verejnosti však považuje prevedenie za málo čitateľné a kladie otázky aj ohľadom nákladov na realizáciu, píše portál The Brussels Times.

Navyše, negatívne reakcie pribudli potom, keď neznámy páchateľ cez víkend poškodil figúrku Ježiška a ukradol mu hlavu. Mesto následne zaviedlo dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu inštalácie.

Nie je to však po prvý raz, čo sa betlehem na Grand Place stal terčom vandalov. V roku 2017 zmizla celá figúrka Ježiška a nikdy ju nenašli. V roku 2014 bola hlava Ježiška odstránená aktivistami počas politickej demonštrácie a v roku 2015 bol betlehem cez noc zničený.

