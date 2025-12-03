Pravda Správy Svet Ukrajinci opäť zaútočili na ruský ropovod Družba, vyhodili ho do vzduchu

Ukrajina v ruskej Tambovskej oblasti v pondelok zasiahla ropovod Družba, uviedol podľa viacerých ukrajinských médií zdroj z ukrajinskej vojenskej tajnej služby HUR. Podľa agentúry Reuters ide tento rok o piaty útok na toto potrubie, ktorým tečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský prepravca ropy Transpetrol neeviduje žiadne výpadky dodávok.

03.12.2025 14:10
Explózia v srdci Ruska: všetky tri vetvy strategického ropovodu pri Moskve vybuchli súčasne
Archívne video.

Podľa denníka Ukrajinska pravda sa útok na ropovod odohral 1. decembra neďaleko obce Kazinskije Vyselki v Tambovskej oblasti južne od Moskvy. Podľa zdroja z HUR bola na odpálenie použitá výbušnina s diaľkovou aktiváciou a s prídavkom horľavých zmesí, čo malo zabezpečiť intenzívnejšiu explóziu.

Ukrajinská pravda tiež zverejnila video, ktoré má výbuch na ropovode zobrazovať. Podľa denníka miestni obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňovali vlastné snímky explózie a uvádzali, že ju sprevádzali jasné záblesky.

Ropu z Družby stále odoberá Slovensko a Maďarsko a ich vlády predtým reagovali negatívne na prerušenie dodávok spôsobené ukrajinskými útokmi. V tejto chvíli nie je zrejmé či a ako pondelkový útok dodávky narušil. Kyjev tiež vlani v lete zastavil tranzit ruskej ropy cez svoje územie.

Slovenský prepravca ropy Transpetrol uviedol, že neeviduje žiadne výpadky dodávok ropovodom Družba. „Situácia momentálne nemá žiadny vplyv na tranzit ropy na slovenskom území a Transpetrol riadi prepravu ropy pre svojho zákazníka v súlade s jeho požiadavkami,“ povedal agentúre Reuters Transpetrol, ktorý prepravuje ropu do jedinej slovenskej rafinérie Slovnaft.

Ukrajina, ktorá sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtým rokom, sa snaží zničiť infraštruktúru, ktorú považuje za kľúčovú pre vojenské snahy Moskvy. Cieľom jej útokov sa tak stávajú ruské elektrárne, plynovody aj ropovody.

