Ukrajinci opäť zaútočili na ruský ropovod Družba, vyhodili ho do vzduchu

Podľa denníka Ukrajinska pravda sa útok na ropovod odohral 1. decembra neďaleko obce Kazinskije Vyselki v Tambovskej oblasti južne od Moskvy. Podľa zdroja z HUR bola na odpálenie použitá výbušnina s diaľkovou aktiváciou a s prídavkom horľavých zmesí, čo malo zabezpečiť intenzívnejšiu explóziu.
Ukrajinská pravda tiež zverejnila video, ktoré má výbuch na ropovode zobrazovať. Podľa denníka miestni obyvatelia na sociálnych sieťach zverejňovali vlastné snímky explózie a uvádzali, že ju sprevádzali jasné záblesky.
Ropu z Družby stále odoberá Slovensko a Maďarsko a ich vlády predtým reagovali negatívne na prerušenie dodávok spôsobené ukrajinskými útokmi. V tejto chvíli nie je zrejmé či a ako pondelkový útok dodávky narušil. Kyjev tiež vlani v lete zastavil tranzit ruskej ropy cez svoje územie.Čítajte viac Koniec ruského plynu v roku 2027, dohodla sa EÚ. Slovensku a Maďarsku postupne zastavia aj ruskú ropu
Slovenský prepravca ropy Transpetrol uviedol, že neeviduje žiadne výpadky dodávok ropovodom Družba. „Situácia momentálne nemá žiadny vplyv na tranzit ropy na slovenskom území a Transpetrol riadi prepravu ropy pre svojho zákazníka v súlade s jeho požiadavkami,“ povedal agentúre Reuters Transpetrol, ktorý prepravuje ropu do jedinej slovenskej rafinérie Slovnaft.Čítajte viac Saková: Slovensko nahradí dodávky plynu z Ruska inými zdrojmi, rokuje o LNG s Američanmi
Ukrajina, ktorá sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtým rokom, sa snaží zničiť infraštruktúru, ktorú považuje za kľúčovú pre vojenské snahy Moskvy. Cieľom jej útokov sa tak stávajú ruské elektrárne, plynovody aj ropovody.