Súd v Ruskom okupovanom Luhansku poslal na 13 rokov do väzenia českého občana, ktorý bojoval na Ukrajine

Luhanská štátna tlačová agentúra, ktorú separatisti zriadili, uviedla, že najvyšší súd Luhanskej ľudovej republiky uložil Tranovi dlhoročné väzenie s maximálnym stupňom stráženia za to, že sa zúčastnil bojových operácií proti ruským silám v Doneckej ľudovej republike. Donecká ľudová republika je tiež separatistickým útvarom na východe okupovanej Ukrajiny.
Ruské aj separatistické úrady cudzincov, ktorí pomáhajú Ukrajine brániť sa pred ruskou inváziou, nepovažujú za riadnych účastníkov bojov, ale za najatých vojakov. Nepriznávajú im tak status vojnového zajatca a naopak o nich informujú ako o žoldnieroch či teroristoch.
O zadržaní dvadsaťjedenročného Trana koncom novembra informovali novinári z projektu Línia v spolupráci s webom Zoznam Správy. Do zajatia sa dostal tento rok v auguste. České ministerstvo zahraničia v novembri oznámilo ČTK, že sa prípadom zaoberá.
Hoang Tran podľa Zoznamu Správ pôsobil u 60. mechanizovanej brigády ukrajinskej armády a pred nasadením absolvoval výcvik pri medzinárodnej légii, ktorá združuje zahraničných dobrovoľníkov bojujúcich na strane Ukrajiny.
V novembri sa v médiách objavila tiež správa o Češke, ktorej Rusko v jej neprítomnosti uložilo trest 13 rokov väzenia za účasť v bojoch na strane Ukrajiny. Podľa vyšetrovateľov žena od novembra 2023 do júna tohto roka pôsobila v 59. brigáde ukrajinskej armády. Súd ju podľa zákonov Ruskej federácie zistil vinnou zo spáchania trestného činu žoldnierskej účasti v ozbrojenom konflikte.