Príde Ukrajina o ďalšie mesto? Obkľúčení vojaci volajú o pomoc

„Úprimne povedané, situácia je kritická. Logistiku zabezpečujú výlučne drony a pozemné robotické systémy. Je dokonca problém dostať sem potraviny,“ uviedol pre nemecký denník Bild jeden z ukrajinských vojakov v meste, s ktorým sa novinárom podarilo spojiť.
Všetko sa zhoršilo, keď sa Rusom po 14 mesiacoch ťažkých bojov podarilo obsadiť takmer celý Pokrovsk, vzdialený len niekoľko kilometrov na západ. Voľný tak zostal iba malý priestor na severozápade, no prejsť tadiaľ je pre míny a ruské ostreľovanie nemožné.
„Naši piloti sa tadiaľ nedávno pokúšali preraziť, ale dostali sa do boja zblízka s Rusmi a museli sa stiahnuť späť do Myrnohradu,“ prezradil Bildu ukrajinský vojak.
Poslal i niekoľko videí, kde vidno, že okupanti obsadili takmer všetky budovy medzi Pokrovskom a Myrnohradom. Ukrajinci ich pritom väčšinou už len pozorujú, pretože musia šetriť muníciou. Je iba otázkou dní, kedy sa „kotol“ celkom uzavrie a Myrnohrad zostane odrezaný od sveta.
Katastrofálne podmienky potvrdil i nemenovaný predstaviteľ NATO, na ktorého sa odvoláva portál Ukrainska Pravda. Aliancia má vlastnú skupinu odborníkov, ktorí hodnotia situáciu na rusko-ukrajinskom fronte na základe údajov z Kyjeva, ale aj spravodajských informácií od spojencov. Aj podľa ich záverov je Myrnohrad takmer úplne obkľúčený.
„Existuje úzky koridor, cez ktorý môžu Ukrajinci stiahnuť určité sily, no je naozaj úzky a pod paľbou," vysvetlil predstaviteľ NATO. Ako však zdôraznil, Ukrajinci v meste nezložili zbrane a stále odrážajú útoky, hoci majú problém s nedostatkom potravín, munície a ďalších vecí.
„Zásobovacie trasy sú takmer úplne odrezané. Ukrajinská armáda je závislá od dodávok dronmi, čo sa realizuje čoraz ťažšie,“ dodal zdroj z aliancie.
Potvrdil tiež, že sa okupantom podarilo dobyť takmer celý Pokrovsk, s čím sa v utorok chválil i Kremeľ.
„Rusi kontrolujú viac ako 95 percent mesta… Sú len izolované oblasti, kde ukrajinské sily naďalej kladú odpor,“ opísal s tým, že Ukrajina sa už pripravuje na ďalšiu obranu pre prípad straty Pokrovska a Myrnohradu.
„Buduje ďalšie obranné línie v tých smeroch, kde sa po Pokrovsku očakáva ofenzíva ruských síl,“ objasnil.
Väčšinu obyvateľov Myrnohradu evakuovali už vlani v auguste, keď sa priblížili ruské vojská, a po ich sústavnom bombardovaní sa mesto premenilo na sutiny. Niet domu, ktorý by nebol poškodený. Asi 900 civilistov, čo tu ešte zostali, trpí zimou a nedostatkom potravy.
Nejde elektrina ani plyn, vyjsť von znamená riskovať život. Ruské médiá i včera oslavovali výbuch 1,5-tonovej bomby, ktorá vraj zničila budovu, kde boli ubytovaní ukrajinskí vojaci z 38. brigády námornej pechoty.
Obrancovia Myrnohradu sú zúfalí – buď sa prebijú von, alebo zostanú vydaní napospas Rusom. „V regióne nasadili veľa (ukrajinských) jednotiek. A bolo by dobré, keby jedna z nich, najlepšie celá brigáda, dokázala udržať pod kontrolou tú prekliatu zásobovaciu trasu,“ posťažoval sa denníku Bild jeden z obkľúčených vojakov.
A potom sa obrátil na armádne velenie: „Musíme stiahnuť kontingent z Myrnohradu alebo zabezpečiť stabilnú logistiku. Dostaňte nás odtiaľto alebo nás zásobujte! Ak nie, obrancovia mesta tam zostanú navždy…“