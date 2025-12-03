Komisia pod vedením von der Leyenová môže čeliť najväčšej skúške dôveryhodnosti za desaťročia

Európska prokuratúra (EPPO) v utorok oznámila, že v súvislosti s podozrením na zneužívanie európskych peňazí určených na vzdelávanie budúcich diplomatov Európskej únie (EÚ) zadržala bývalú šéfku diplomacie EÚ Federicu Mogheriniovú a vysokopostaveného diplomata Stefana Sannina, ktorý v súčasnosti pôsobí v Komisii.Čítajte viac Bývalú šéfku diplomacie EÚ Mogheriniovú obvinili z podvodu
Prípad sa týka diplomatickej akadémie zriadenej pri postgraduálnom inštitúte College of Europe v Bruggách. Podľa prokuratúry existujú „silné podozrenia“, že tender na zriadenie akadémie v rokoch 2021 – 2022 nebol férový a mohol zahŕňať podvod, korupciu či konflikt záujmov. Ak sa podozrenia potvrdia, išlo by o najväčší škandál v Bruseli od hromadnej rezignácie Santerovej Komisie v roku 1999 pre obvinenia zo zlého finančného riadenia.
Najnovší škandál tak znovu oživuje volanie po ďalšom, už štvrtom hlasovaní o vyslovení nedôvery súčasnej Komisii pod vedením von der Leyenovej.
„V hre je dôveryhodnosť našich inštitúcií,“ vyhlásila Manon Aubryová, spolupredsedníčka Skupiny ľavice v Európskom parlamente.
Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ však súčasná predsedníčka nemôže niesť zodpovednosť za všetky európske inštitúcie. „Viem, že ľudia, ktorí nemajú radi von der Leyenovú, to proti nej využijú – ale oni využívajú proti nej všetko,“ povedal pre Politico.