Komisia pod vedením von der Leyenová môže čeliť najväčšej skúške dôveryhodnosti za desaťročia

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová čelí najvážnejšej skúške dôveryhodnosti európskych inštitúcií za posledné desaťročia. Hrozí totiž, že vyšetrovanie dvoch vysokopostavených bruselských diplomatov prerastie do plnohodnotnej krízy, píše web Politico.

03.12.2025 17:43
debata (3)

Európska prokuratúra (EPPO) v utorok oznámila, že v súvislosti s podozrením na zneužívanie európskych peňazí určených na vzdelávanie budúcich diplomatov Európskej únie (EÚ) zadržala bývalú šéfku diplomacie EÚ Federicu Mogheriniovú a vysokopostaveného diplomata Stefana Sannina, ktorý v súčasnosti pôsobí v Komisii.

Prípad sa týka diplomatickej akadémie zriadenej pri postgraduálnom inštitúte College of Europe v Bruggách. Podľa prokuratúry existujú „silné podozrenia“, že tender na zriadenie akadémie v rokoch 2021 – 2022 nebol férový a mohol zahŕňať podvod, korupciu či konflikt záujmov. Ak sa podozrenia potvrdia, išlo by o najväčší škandál v Bruseli od hromadnej rezignácie Santerovej Komisie v roku 1999 pre obvinenia zo zlého finančného riadenia.

Najnovší škandál tak znovu oživuje volanie po ďalšom, už štvrtom hlasovaní o vyslovení nedôvery súčasnej Komisii pod vedením von der Leyenovej.

„V hre je dôveryhodnosť našich inštitúcií,“ vyhlásila Manon Aubryová, spolupredsedníčka Skupiny ľavice v Európskom parlamente.

Podľa nemenovaného predstaviteľa EÚ však súčasná predsedníčka nemôže niesť zodpovednosť za všetky európske inštitúcie. „Viem, že ľudia, ktorí nemajú radi von der Leyenovú, to proti nej využijú – ale oni využívajú proti nej všetko,“ povedal pre Politico.

