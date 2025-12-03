Pravda Správy Svet Bláznivé babky, rusofóbne zlodejky, chrlil síru Medvedev na adresu von der Leyenovej a Kallasovej

Bláznivé babky, rusofóbne zlodejky, chrlil síru Medvedev na adresu von der Leyenovej a Kallasovej

Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev zaútočil na svojom telegramovom účte na vedúce predstaviteľky Európskej únie Ursulu von der Leyenovú a Kaju Kallasovú, pre ktoré by si prial smrť. V príspevku ich označil za odporné zlodejky a rusofóbky.

03.12.2025 18:05
debata (2)
Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu
Video

Medvedev kritizoval európske predstaviteľky za ich postoj k vojne na Ukrajine. „Kým Rusko a USA vedú rokovania o ukončení konfliktu, frigidná Európa, vedená pobláznenými babkami Ursulou a Kajou, usilovne presadzuje vojnu až do posledného Ukrajinca,“ napísal na svojom Telegrame o predsedníčke Európskej komisie a šéfke európskej diplomacie.

Federica Mogheriniová Čítajte viac Bývalú šéfku diplomacie EÚ Mogheriniovú obvinili z podvodu

Spomenul aj korupčný škandál, v ktorom je zapletená Federica Mogheriniová, ktorá funkciu, ktorú teraz zastáva Kallasová, vykonávala v rokoch 2014 až 2019. Odkazoval aj na britský film V Bruggách odohrávajúci sa v meste, kde sídli College of Europe, ktorej je Mogheriniová rektorkou.

vojaci Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla

„Zostáva dúfať, že dve pomätené čarodejnice budú čoskoro nasledovať cestu pani Mogheriniovej. Alebo skončia ako dvaja hrdinovia spomínaného filmu. Čo im úprimne prajem,“ napísal. Z dvoch hlavných hrdinov filmu totiž jeden spácha samovraždu a druhý je postrelený, všíma si portál idnes.cz.

Donald Trump Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán

Medvedev je smutne známy nielen ostrými výrokmi na adresu Ukrajiny, ale aj pre opakované vyhrážky určené Západu.

Starmer, Macron, Merz Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Dmitrij Medvedev
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"