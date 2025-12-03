Bláznivé babky, rusofóbne zlodejky, chrlil síru Medvedev na adresu von der Leyenovej a Kallasovej

Medvedev kritizoval európske predstaviteľky za ich postoj k vojne na Ukrajine. „Kým Rusko a USA vedú rokovania o ukončení konfliktu, frigidná Európa, vedená pobláznenými babkami Ursulou a Kajou, usilovne presadzuje vojnu až do posledného Ukrajinca,“ napísal na svojom Telegrame o predsedníčke Európskej komisie a šéfke európskej diplomacie.Čítajte viac Bývalú šéfku diplomacie EÚ Mogheriniovú obvinili z podvodu
Spomenul aj korupčný škandál, v ktorom je zapletená Federica Mogheriniová, ktorá funkciu, ktorú teraz zastáva Kallasová, vykonávala v rokoch 2014 až 2019. Odkazoval aj na britský film V Bruggách odohrávajúci sa v meste, kde sídli College of Europe, ktorej je Mogheriniová rektorkou.Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla
„Zostáva dúfať, že dve pomätené čarodejnice budú čoskoro nasledovať cestu pani Mogheriniovej. Alebo skončia ako dvaja hrdinovia spomínaného filmu. Čo im úprimne prajem,“ napísal. Z dvoch hlavných hrdinov filmu totiž jeden spácha samovraždu a druhý je postrelený, všíma si portál idnes.cz.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
Medvedev je smutne známy nielen ostrými výrokmi na adresu Ukrajiny, ale aj pre opakované vyhrážky určené Západu.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik