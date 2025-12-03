Nemecko sprevádzkovalo prvú časť protiraketového systému Arrow 3

Prvú časť nového protiraketového systému dnes armáda sprevádzkovala na vojenskom letisku Holzdorf, ktoré leží zhruba na pol ceste medzi Berlínom a Drážďanmi. Plnú bojovú kapacitu by systém mal dosiahnuť až v roku 2030. Systém bude umiestnený na troch základniach v Nemecku.
Dohodu o nákupe systému Arrow 3 podpísal Pistorius so svojím vtedajším izraelským náprotivkom Joavom Galantom v septembri 2023. Galant vtedy povedal, že ide o najväčšiu zahraničnú zákazku pre zbrojársky priemysel v dejinách Izraela. Bundeswehr za systém zaplatil podľa dnešného vyjadrenia hovorcu ministerstva obrany 3,8 miliardy eur. Nákup umožnili peniaze z osobitného fondu na obranu so stovkou miliárd eur, ktorý bývalý kancelár Olaf Scholz zriadil krátko po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.Čítajte viac Pistorius: Nemecko Ukrajine ďalšie Patrioty nedá, plánuje ich však nakúpiť od USA
Izrael zapojil systém Arrow 3 do svojej protivzdušnej obrany v roku 2017, krajina ho niekoľkokrát použila pri obrane pred iránskymi raketami. Protirakety, na ktorých vývoji sa podieľala spoločnosť Israel Aerospace Industries spolu s americkou firmou Boeing, sú navrhnuté tak, aby sa od nich vo veľkej výške oddelili hlavice s náložou, ktoré sa zmenia na satelity, ktoré vyhľadajú a zasiahnu útočiace objekty. Rakety môže zneškodniť až vo výške 100 kilometrov.Čítajte viac 181 balistických striel - a nič. Na čom si vylámali zuby iránske rakety
„Získavame tým prvýkrát možnosť včasného varovania a ochrany nášho obyvateľstva a infraštruktúry pred balistickými raketami dlhého doletu,“ povedal dnes minister Pistorius. Systém však nechráni pred riadenými strelami s plochou dráhou letu alebo inými strelami letiacimi v malej výške. Pistorius zdôraznil, že Nemecko novým systémom nechráni len seba, ale aj svojich spojencov v Európe.
Nemecko v posledných rokoch – predovšetkým v reakcii na vojnu na Ukrajine – zvyšuje investície do svojej obrany vrátane protivzdušnej. Vytvorilo kvôli tomu aj alianciu European Sky Shield Initiative (ESSI). Jej vznik ohlásil vtedajší kancelár Scholz v prejave na Univerzite Karlovej v Prahe v auguste 2022. Členom ESSI je teraz 23 krajín vrátane Česka a Slovenska. Niektoré európske štáty, napríklad Francúzsko, kritizovali Berlín kvôli tomu, že sa nezameral na vývoj a nákup systémov európskeho pôvodu.