Nemecko sprevádzkovalo prvú časť protiraketového systému Arrow 3

Nemecká armáda uviedla do prevádzky prvú časť nového protiraketového systému Arrow 3. Podľa ministra obrany Borisa Pistoriusa systém posilní ochranu Nemecka aj jeho spojencov pred balistickými strelami. Nemecko sa rozhodlo zlepšiť svoju protivzdušnú obranu kvôli ohrozeniu z Ruska, systém Arrow 3 kúpilo od Izraela.

03.12.2025 18:30
Ukrajina ako vzor? NATO precvičuje protivzdušnú obranu
Prvú časť nového protiraketového systému dnes armáda sprevádzkovala na vojenskom letisku Holzdorf, ktoré leží zhruba na pol ceste medzi Berlínom a Drážďanmi. Plnú bojovú kapacitu by systém mal dosiahnuť až v roku 2030. Systém bude umiestnený na troch základniach v Nemecku.

Dohodu o nákupe systému Arrow 3 podpísal Pistorius so svojím vtedajším izraelským náprotivkom Joavom Galantom v septembri 2023. Galant vtedy povedal, že ide o najväčšiu zahraničnú zákazku pre zbrojársky priemysel v dejinách Izraela. Bundeswehr za systém zaplatil podľa dnešného vyjadrenia hovorcu ministerstva obrany 3,8 miliardy eur. Nákup umožnili peniaze z osobitného fondu na obranu so stovkou miliárd eur, ktorý bývalý kancelár Olaf Scholz zriadil krátko po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.

Izrael zapojil systém Arrow 3 do svojej protivzdušnej obrany v roku 2017, krajina ho niekoľkokrát použila pri obrane pred iránskymi raketami. Protirakety, na ktorých vývoji sa podieľala spoločnosť Israel Aerospace Industries spolu s americkou firmou Boeing, sú navrhnuté tak, aby sa od nich vo veľkej výške oddelili hlavice s náložou, ktoré sa zmenia na satelity, ktoré vyhľadajú a zasiahnu útočiace objekty. Rakety môže zneškodniť až vo výške 100 kilometrov.

„Získavame tým prvýkrát možnosť včasného varovania a ochrany nášho obyvateľstva a infraštruktúry pred balistickými raketami dlhého doletu,“ povedal dnes minister Pistorius. Systém však nechráni pred riadenými strelami s plochou dráhou letu alebo inými strelami letiacimi v malej výške. Pistorius zdôraznil, že Nemecko novým systémom nechráni len seba, ale aj svojich spojencov v Európe.

Nemecko v posledných rokoch – predovšetkým v reakcii na vojnu na Ukrajine – zvyšuje investície do svojej obrany vrátane protivzdušnej. Vytvorilo kvôli tomu aj alianciu European Sky Shield Initiative (ESSI). Jej vznik ohlásil vtedajší kancelár Scholz v prejave na Univerzite Karlovej v Prahe v auguste 2022. Členom ESSI je teraz 23 krajín vrátane Česka a Slovenska. Niektoré európske štáty, napríklad Francúzsko, kritizovali Berlín kvôli tomu, že sa nezameral na vývoj a nákup systémov európskeho pôvodu.

