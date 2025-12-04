Dcéra exprezidenta ponúkala mužom prácu ochrankára. Ocitli sa v ruskej armáde na fronte. Udala ju jej sestra

Duduzile Zumová-Sambudlová sa po odhalení aféry vzdala svojho poslaneckého mandátu, ale tvrdí, že nevinná. Prípad, v ktorom sa dcéra exprezidenta Jacoba Zumu ocitla v stredobode pozornosti, vyšetruje juhoafrická polícia. Udala ju jej sestra Nkosazana Zumová-Mncubová, ktorá zdôraznila, že svoj postup považovala za morálnu povinnosť. Tvrdí o nej, že spolu s ďalšími dvomi osobami oklamala najmenej 17 mužov, ktorí sa proti vlastnej vôli začlenili medzi žoldnierov ruskej armády bojujúcej proti Ukrajine. „Mužom povedali, že odcestujú do Ruska, aby sa vycvičili ako ochrankári pre politickú stranu exprezidenta Zumu," napísala stanica BBC.
Oklamaní záujemcovia mali od 20 do 39 rokov. V Juhoafrickej republike je až tretina obyvateľov nezamestnaných, takže možno o to viac ich mohla zaujať lukratívne znejúca ponuka. Tvrdili im pritom, že v Rusku absolvujú jeden rok tréningu a potom sa vrátia domov a začnú robiť pre Zumovu opozičnú partaj. Zumová-Sambudlová dala najavo, že aj ona bola podvodená. „Domnievala som sa, že muži cestovali na legálny výcvik. Som obeťou podvodu a manipulácie," uviedla v čestnom vyhlásení. Pochopiteľne, že vyšetrovateľom nestačia tieto slová, aby kauzu uzavreli v jej prospech. Dostanú sa však kriminalisti ku kľúčovým svedkom? Čiže k mužom, ktorí odleteli do Ruska?
Pred odpoveďou na túto otázku ešte uveďme, že škandál môže mať širší rozsah. Agentúra Bloomberg totiž napísala, že táto 43-ročná dcéra niekdajšieho prezidenta zrejme podobne verbovala aj mužov v susednej Botswane.Čítajte viac Generál Řehka: Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť Česka je Rusko, pri pive sa s nimi nedohodnete
Súčasný prezident Cyril Ramaphosa i vláda Juhoafrickej republiky podčiarkli, že sa prostredníctvom diplomatických kanálov snažia o návrat nedobrovoľných žoldnierov do vlasti. Nateraz nie sú informácie o tom, že by sa to podarilo.
Muži odišli do Ruska v júli. Keď ich zlanárili, kúpili im letenky. Škandál vypukol až v novembri asi preto, že sa dá predpokladať, že muži najprv absolvovali základnú prípravu, aby ich mohli začleniť do ruskej armády. Potom spoznali realitu. O tom, že ich presunuli k frontovej línii, následne informovali prostredníctvom mobilnej aplikácie WhatsApp svojich príbuzných vo vlasti.
Juhoafrický server News24 získal videonahrávky, ktoré traja z nich poslali príbuzným. Tvrdia, že Zumová-Sambudlová ich presvedčila, aby podpísali zmluvy v ruštine, ktorej nerozumejú, pričom mali stráviť spomínaný rok na výcviku pre ochrankárov. „Zaobchádzajú s nimi ako s otrokmi. Vyhrážajú sa im, ak nebudú spolupracovať," povedala pre BBC príbuzná jedného z oklamaných Juhoafričanov.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu označujú príbuzní za vypočítavé gesto dcéry exprezidenta, ktorá nechce ublížiť popularite jeho politickej strany. Naopak, Zumová-Sambudlová vyhlásila, že dobrovoľne odišla z parlamentu, aby mohla venovať svoj čas a energiu návratu mužov do Juhoafrickej republiky.
Čo sa týka Zumu, v politike zostáva stálicou napriek tomu, že už má 83 rokov. Oženil sa až šesťkrát a odhaduje sa, že má približne dvadsať detí.