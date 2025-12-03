Miesta hrôzy a znásilňovania dievčat. Demokrati zverejnili zábery z Epsteinovho súkromného ostrova

Epstein na Amerických Panenských ostrovoch vlastnil dva súkromné ostrovy. Ostrov Little Saint James, kde mal finančník sídlo, bol podľa obvinenia jedným z kľúčových miest, kde sexuálne zneužíval maloleté dievčatá.
Na jednej z fotografií je vidieť miestnosť so zubárskym kreslom a múrmi ovešanými maskami mužských tvárí. Demokratický zákonodarca Robert Garcia uviedol, že zbierka fotografií ponúka „znepokojujúci pohľad“ do Epsteinovho sveta a jej zverejnenie má podľa neho zaistiť transparentnosť vyšetrovania výboru Snemovne pre dohľad. Kongresmani z výboru zverejnili celkom desať fotografií a štyri videá.
Americké Panenské ostrovy materiály poskytli potom, čo ich výbor požiadal o informácie z vyšetrovania Epsteina. Nie sú však súčasťou spisov ministerstva spravodlivosti o Epsteinovom prípade, ktorých zverejnenie sa očakáva po tom, čo americký prezident Donald Trump po tlaku demokratov aj republikánov v novembri podpísal zákon, ktorý to nariaďuje.
Zákon však obsahuje zásadné výnimky, vrátane ustanovení, ktoré chránia ministerstvo spravodlivosti pred zverejnením dokumentov súvisiacich s prebiehajúcim vyšetrovaním. To by mohlo znamenať, že mnoho materiálov zostane utajených.
Pred tým, než sa stal kľúčovou postavou v sledovanom prípade sexuálneho zneužívania mladých dievčat, bol Epstein učiteľom matematiky a následne sa stal mocným finančníkom v New Yorku. V 80. rokoch minulého storočia si podmanil bohatých a slávnych okázalými večierkami a letmi svojim súkromným lietadlom. Na vrchole svojej kariéry spravoval aktíva svojich klientov vo výške stoviek miliónov dolárov.
V roku 2005 rodičia 14-ročného dievčaťa nahlásili polícii na Floride, že Epstein sexuálne zneužil ich dcéru vo svojom dome v Palm Beach. Finančník sa vyhol federálnemu obvineniu a namiesto toho mu bol uložený 18-mesačný trest väzenia. Od roku 2008 bol vedený na zozname sexuálnych delikventov v New Yorku. Išlo o doživotné označenie, ktoré signalizuje vysoké riziko opätovného spáchania rovnakého trestného činu.
V roku 2019 bol Epstein zatknutý v New Yorku a čelil podozreniu z prevádzkovania rozsiahlej prostitučnej siete a zneužívania maloletých dievčat. Potom, čo mu bolo zamietnuté prepustenie na kauciu, bol zadržiavaný v newyorskom väzení, kde bol o niekoľko mesiacov neskôr nájdený mŕtvy vo svojej cele.
„Jeffa poznám 15 rokov. Skvelý chlap. Je s ním veľká zábava. Dokonca sa hovorí, že má rovnako ako ja rád krásne ženy, a mnohé z nich sú skôr mladšieho veku," povedal Trump o Epsteinovi časopisu New York v roku 2002. Trump, ktorý kvôli svojim väzbám na Epsteina čelí tlaku, opakovane