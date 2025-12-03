Pravda Správy Svet Miesta hrôzy a znásilňovania dievčat. Demokrati zverejnili zábery z Epsteinovho súkromného ostrova

Skupina amerických demokratických kongresmanov zverejnila sériu fotografií a videí sídla odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho súkromnom ostrove v Karibiku. Snímky zachytávajú exteriér aj interiér Epsteinovho rozľahlého domova na Amerických Panenských ostrovoch vrátane bazéna, spální, kúpeľní či kúpeľov. Na fotografii pracovne je vidieť čierna tabuľa, na ktorú niekto okrem iného napísal slová "moc" a "klam". Píšu o tom web stanica BBC a denník The New York Times (NYT).

Miestnosť so zubárskym kreslom v sídle Jeffreyho Epsteina na Amerických Panenských ostrovoch.
Epstein na Amerických Panenských ostrovoch vlastnil dva súkromné ​​ostrovy. Ostrov Little Saint James, kde mal finančník sídlo, bol podľa obvinenia jedným z kľúčových miest, kde sexuálne zneužíval maloleté dievčatá.

Na jednej z fotografií je vidieť miestnosť so zubárskym kreslom a múrmi ovešanými maskami mužských tvárí. Demokratický zákonodarca Robert Garcia uviedol, že zbierka fotografií ponúka „znepokojujúci pohľad“ do Epsteinovho sveta a jej zverejnenie má podľa neho zaistiť transparentnosť vyšetrovania výboru Snemovne pre dohľad. Kongresmani z výboru zverejnili celkom desať fotografií a štyri videá.

Americké Panenské ostrovy materiály poskytli potom, čo ich výbor požiadal o informácie z vyšetrovania Epsteina. Nie sú však súčasťou spisov ministerstva spravodlivosti o Epsteinovom prípade, ktorých zverejnenie sa očakáva po tom, čo americký prezident Donald Trump po tlaku demokratov aj republikánov v novembri podpísal zákon, ktorý to nariaďuje.

Zákon však obsahuje zásadné výnimky, vrátane ustanovení, ktoré chránia ministerstvo spravodlivosti pred zverejnením dokumentov súvisiacich s prebiehajúcim vyšetrovaním. To by mohlo znamenať, že mnoho materiálov zostane utajených.

Pred tým, než sa stal kľúčovou postavou v sledovanom prípade sexuálneho zneužívania mladých dievčat, bol Epstein učiteľom matematiky a následne sa stal mocným finančníkom v New Yorku. V 80. rokoch minulého storočia si podmanil bohatých a slávnych okázalými večierkami a letmi svojim súkromným lietadlom. Na vrchole svojej kariéry spravoval aktíva svojich klientov vo výške stoviek miliónov dolárov.

Pravda vo svete: Epsteinove spisy sa otvárajú. Môže to otriasť aj Bielym domom, hovorí novinárka žijúca v USA
Video

V roku 2005 rodičia 14-ročného dievčaťa nahlásili polícii na Floride, že Epstein sexuálne zneužil ich dcéru vo svojom dome v Palm Beach. Finančník sa vyhol federálnemu obvineniu a namiesto toho mu bol uložený 18-mesačný trest väzenia. Od roku 2008 bol vedený na zozname sexuálnych delikventov v New Yorku. Išlo o doživotné označenie, ktoré signalizuje vysoké riziko opätovného spáchania rovnakého trestného činu.

V roku 2019 bol Epstein zatknutý v New Yorku a čelil podozreniu z prevádzkovania rozsiahlej prostitučnej siete a zneužívania maloletých dievčat. Potom, čo mu bolo zamietnuté prepustenie na kauciu, bol zadržiavaný v newyorskom väzení, kde bol o niekoľko mesiacov neskôr nájdený mŕtvy vo svojej cele.

Trump: Epstein bol „nechuťák“. Prečo o ňom stále hovoríme?
Video

„Jeffa poznám 15 rokov. Skvelý chlap. Je s ním veľká zábava. Dokonca sa hovorí, že má rovnako ako ja rád krásne ženy, a mnohé z nich sú skôr mladšieho veku,“ povedal Trump o Epsteinovi časopisu New York v roku 2002. Trump, ktorý kvôli svojim väzbám na Epsteina čelí tlaku, opakovane Epstein stíhaný.

trump, epstein Čítajte viac „Ticho, ticho, prasiatko." Trumpova nervozita pre Epsteina stúpa, slovne zaútočil na novinárky
