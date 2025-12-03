Pravda Správy Svet Trump udelil milosť kongresmanovi obvinenému z korupcie a sprisahania

Americký prezident Donald Trump v stredu udelil milosť demokratickému kongresmanovi štátu Texas Henrymu Cuellarovi a jeho manželke Imelde, ktorí čelili obvineniam z úplatkárstva a sprisahania. Podľa Trumpa boli súdne stíhaní, pretože Cuellar kritizoval imigračnú politiku exprezidenta Joe Bidena, píše TASR podľa správy agentúry AP.

03.12.2025 22:03
„Bidenova administratíva roky zneužívala justičný systém proti svojim politickým oponentom a každému, kto s ňou nesúhlasil,“ vyhlásil Trump na svojej sieti Truth Social.

„Radikálni ľavicoví demokrati predstavujú úplnú a totálnu hrozbu pre demokraciu! Budú útočiť, okrádať, klamať, podvádzať… a ničiť každého, kto sa odváži postaviť proti ich krajne ľavicovej agende, agende, ktorá, ak nebude zastavená, zničí našu nádhernú krajinu,“ pokračoval prezident.

„Vzhľadom na tieto a ďalšie skutočnosti týmto oznamujem svoje úplné a bezpodmienečné udelenie milosti pre milovaného texaského kongresmana Henryho Cuellara a Imeldu,“ dodal Trump.

AP zdôrazňuje, že šéf Bieleho domu neposkytol žiadne dôkazy podporujúce jeho tvrdenia. Cuellar a jeho žena boli obvinení z prijatia tisícov dolárov, aby kongresman presadzoval záujmy energetickej spoločnosti kontrolovanej Azerbajdžanom a banky v Mexiku. Súdny proces sa mal pôvodne začať v apríli a kongresman trval na nevine seba aj manželky.

Cuellar pôsobí v Kongrese viac ako 20 rokov a ako umiernený demokrat sa so svojou stranou opakovane nezhodol v otázkach migrácie a strelných zbraní. Bol jedným z najhlasnejších kritikov Bidenovej administratívy za spôsob, ako reagovala na rekordný počet migrantov z Mexika. Je tiež jedným z posledných demokratov v Kongrese, ktorí kritizujú právo na potrat, dodáva AP.

