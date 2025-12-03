„Mesto sa snažia vymazať z povrchu zemského.“ Nové zábery z dronu ukazujú zničený Myrnohrad, na ktorý útočia Rusi

V Myrnohrade nie je prakticky vidieť jedinú ulicu, ktorá by zostala nedotknutá bojmi, píše AP s odkazom na zábery z bezpilotného lietadla, ktoré sú podľa nej niekoľko dní staré. „Snažia sa to (mesto) jednoducho vymazať z povrchu zemského,“ uviedol Oleksij Hodzenko, hovorca dronového práporu 38. brigády námornej pechoty, ktorej členovia dnes podľa AP stále Myrnohrad bránili.
Myrnohrad je podľa mapy projektu DeepState, ktorý je považovaný za blízky ukrajinskej armáde, takmer obkľúčený ruskými inváznymi silami. Podľa Hodzenka pre ukrajinské jednotky stále existuje cesta von, Rusi im ale sťažili logistiku. „Môžeme len veľmi zriedka vykonávať čo i len malú rotáciu personálu. Ľudia tam sedia týždne,“ popísal.
Jednotky v meste sa spoliehajú na pozemné robotické drony, ktoré im dopravujú jedlo a vodu, poznamenal Hodzenko bez toho, aby prezradil, koľko ukrajinských vojakov v meste zostáva.Čítajte viac Príde Ukrajina o ďalšie mesto? Obkľúčení vojaci volajú o pomoc
Pred celoplošnou ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 žilo v Myrnohrade okolo 46 000 obyvateľov. Od vpádu ruských vojsk do krajiny ho postihol rovnaký osud ako desiatky ďalších ukrajinských miest a dedín na východe a juhu Ukrajiny, ktoré sa takmer vyľudnili, napísala AP. Ruské útoky kĺzavými bombami, bezpilotnými lietadlami a delostrelectvom podľa agentúry počas posledného roka premenili toto mesto na neobývateľné prázdne miesto.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už štvrtý rok, pričom Moskva okupuje asi 20 percent jej územia. Ukrajinci v prvom roku vojny nápor nepriateľských vojsk sčasti odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Postup oboch strán následne spomalil, podľa agentúry Reuters ale tento rok ruské invázne vojská dosahujú najrýchlejší postup od roku 2022, kedy ruský prezident Vladimír Putin nariadil inváziu do susednej krajiny.
Médiá odvtedy zverejňujú apokalyptické zábery zo zdevastovaných ukrajinských miest, ktoré Rusi dobývajú – urobili tak okrem iného vlani v prípade Časiva Jaru, kde scény pripomínali skoršie výjavy z Bachmutu alebo Avdijivky, ktoré ruským silám podľahli po mesiacoch bojov, bombardovania a podľa všetkého obrovských strát na oboch stranách.Čítajte viac Expert z Kyjeva tvrdí, že pred vpádom Rusov na Ukrajinu na jej území operovala maďarská tajná služba