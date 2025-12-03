Pravda Správy Svet Prvý verdikt v prípade smrti Matthewa Perryho: Lekár dostal 2,5 roka

Prvý verdikt v prípade smrti Matthewa Perryho: Lekár dostal 2,5 roka

Súd v americkom Los Angeles poslal na 2,5 roka do väzenia kalifornského lekára za nelegálne poskytnutie ketamínu hercovi Matthewovi Perrymu, ktorý zomrel v roku 2023 kvôli predávkovaniu touto látkou. Informovali o tom svetové agentúry. Doktor Salvador Plasencia sa už skôr priznal k predaju ketamínu Perrymu v týždňoch pred jeho smrťou, napísala agentúra AP. Tento zdravotník je prvým odsúdeným v prípade, v ktorom figuruje celkom päť obžalovaných.

03.12.2025 23:25
Plasencia, ktorý prevádzkoval v Kalifornii kliniku, sa priznal k nelegálnemu predaju veľkého množstva ketamínu Perrymu, hoci mu podľa úradov nedodal dávku, ktorá ho zabila, podotkla AP. Lekár sa podľa nej priznal k tomu, že využil Perryho závislosť. Inému doktorovi podľa súdnych spisov napísal, že Perry je „debil“, ktorý sa dá využiť pre peniaze.

Prokuratúra pre Plasenciu podľa médií žiadala tri roky za mrežami, sudkyňa mu vymerala 2,5 roka vo väzení a dvojročnú podmienku.

Úrady v prípade úmrtia niekdajšej hviezdy populárneho seriálu Priatelia obvinili päť ľudí vrátane Plasencii. Ďalší štyria obžalovaní – vrátane iného lekára – sa tiež priznali a mali by byť odsúdení v budúcnosti, podotkla stanica BBC. Je medzi nimi Jasveen Sanghaová prezývaná „ketamínová kráľovná“.

Matthew Perry na zábere z roku 1994.
Herec Matthew Perry na archívnom zábere z roku...
+17Herec Matthew Perry na promozábere k seriálu...

Päťdesiatštyriročného Perryho našli mŕtveho v jeho dome v Los Angeles v októbri 2023. V decembri prišla správa, že jeho úmrtie súviselo s požitím ketamínu, ktorý sa používa ako anestetikum av poslednej dobe stále častejšie aj na potlačenie duševných problémov. Perry podľa zistení vyšetrovateľov podstupoval terapiu ketamínom kvôli depresiám, látku si však zháňal aj nad rámec liečby. Silné účinky anestetika, ako aj ochorenie tepien a užívanie ďalších liekov podľa úradov viedli k tomu, že herec stratil vedomie a utopil sa vo svojom bazéne.

