„Rozpočet je zostavený podľa scenára, že vojna bude pokračovať počas celého roku 2026," poznamenal server RBK-Ukrajina. „Teraz musí byť celá Ukrajina v armáde alebo pre armádu, odzrkadľuje sa to v rozpočte na rok 2025," zdôraznila premiérka Svyrydenková ešte v čase, keď jej vláda predložila návrh rozpočtu do parlamentu.
Poslanci súhlasili s vyčlenením 2,8 bilióna hrivien na obranu a bezpečnosť. Predstavuje to 27,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) Ukrajiny. Zrejme viac v pomere k HDP dáva na ozbrojené sily na celom svete jedine Severná Kórea. V jej prípade nie sú známe oficiálne údaje, podľa odhadov by to však mohla byť približne tretina HDP tohto totalitného štátu. Dodajme o Ukrajine, že zmienených 2,8 bilióna hrivien je v prepočte 57 miliárd eur.
Na porovnanie: tohtoročný rozpočet slovenského ministerstva obrany dosahuje necelých 2,78 miliardy eur (v roku 2026 sa ráta so zvýšením o 100 miliónov eur). Znamená to, že Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, dá na účely obrany dvadsaťnásobne viac peňazí ako Slovenská republika.
Najviac peňazí z kapitoly obrany a bezpečnosti pôjde na zabezpečenie vojakov. Bude to 1,9 bilióna hrivien. „Z toho 1,7 bilióna na platy," poukázala agentúra UNIAN. V prepočte dá štát na ich mzdy v budúcom roku 35 miliárd eur.
O tom, že Ukrajinci zostavili takpovediac vojnový rozpočet na budúci rok, svedčí to, že obrana zhltne porovnateľný objem financií, ako sa plánovalo v tomto roku. Nakoniec to bolo ešte viac, pretože nedávno parlament odsúhlasil zvýšenie výdavkov na obranu o 900 miliárd hrivien (18,3 miliardy eur).
Isté je, že v Kyjeve sa v budúcom roku nezaobídu bez finančnej pomoci zo zahraničia. Ukrajinský rozpočet totiž ráta s výdavkami na úrovni 4,8 bilióna hrivien, ale s príjmami len necelých 2,9 bilióna hrivien. „Deficit rozpočtu dosiahne 18,4 % HDP," upozornil server Ukrainski nacionaľni novini. Vláda Svyrydenkovej (samozrejme, že aj prezident Volodymyr Zelenskyj) dúfa, že sa časť chýbajúcich zdrojov podarí získať zo zmrazených ruských aktív v EÚ. Medzi členskými štátmi únie však doteraz nenastala zhoda v tejto veci
Server Ekonomičeskaja pravda podotkol, že prvýkrát od roku 2023 sa na Ukrajine zlepšia sociálne štandardy. Nebude to nijaký skok, ale aspoň niečo pre obyvateľov krvácajúceho štátu. Minimálna mesačná mzda má stúpnuť z 8-tisíc hrivien na 8647 hrivien (176 eur). Životné minimum práceschopných ľudí sa má dvihnúť o desať percent tak, že po novom to bude niečo viac ako 3328 hrivien (68 eur mesačne). Čo sa týka zamestnancov vo verejnom sektore, štát chystá zvýšenie platov učiteľov.